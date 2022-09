SPOLU a Piráti se na koalici v Praze neshodli, sejdou se znovu za týden

Politici v pondělí večer podle vyjádření Svobody i Hřiba zatím neřešili programové otázky. Hřib uvedl, že podmínka ohledně trestně stíhaných vychází z transparentní strategie, kterou Piráti zveřejnili už před volbami. Zároveň dodal, že do koalice Pirátů, SPOLU a STAN by chtěl přidat ještě Prahu sobě, k čemuž zástupci SPOLU zatím stanovisko nezaujali.

Hřib popsal, že v podstatě celá zhruba hodinová schůzka se týkala pirátského požadavku ohledně trestně stíhaných. „V povolební strategii Pirátů, která byla transparentně zveřejněna před volbami, je jasně uvedeno, že pirátští radní nemohou zasednout v radě s trestně stíhanými politiky,“ řekl. Dodal, že nejde o žádnou novinku a že povolební strategii odhlasovali všichni pražští Piráti, takže je pro zástupce strany závazná. „S vědomím tohoto nás voliči házeli do urny, takže je to věc, kterou my chceme dodržet,“ zdůraznil primátor.

Zároveň dodal, že koalice Spolu je nyní ochotná jednat na půdorysu vládní koalice a neklade si žádné jiné podmínky. „Jsme přesvědčeni o tom, že na začátku musí být jednání otevřené, a ne limitované nějakými omezeními,“ řekl. Na jednání příští pondělí bude jeho tým opět chtít jednat bez podmínek. Co se stane, pokud by Piráti svůj přístup nezměnili, Svoboda předjímat nechtěl.

Nejen pražští lídři vítězné koalice, ale i ti celorepublikoví chtějí, aby v metropoli vznikla koalice na vládní úrovni – tedy kromě SPOLU ještě s Piráty a hnutím STAN. „My se o to určitě budeme snažit. Myslím si, že koaliční potenciál máme, Petr Hlaváček je zkušeným a velmi klidným konsenzuálním vyjednavačem,“ prohlásil předseda Starostů Vít Rakušan.

V případě, že se nepodaří podle šefa lidovců Mariana Jurečky dojednat základní půdorys koalice, tak jsou ve hře i další varianty.

Hnutí ANO by do hry mohlo vstoupit se čtrnácti mandáty. Pozvánku k jednání od vítěze voleb teď ale nemá. „Počkáme si na to jejich vyjednávání. Já myslím, že není kam spěchat, cílem by měla být pevná koalice na základě programové shody,“ soudí pražská jednička ANO Patrik Nacher.