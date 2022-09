Komunální volby otřásly tradičním vedením některých radnic. Známé tváře vytlačuje ANO

V Teplicích vládla ODS osmadvacet let, z nichž čtyřiadvacet byl primátorem Jaroslav Kubera. V letošních volbách ale v tradiční baště občanských demokratů zvítězilo hnutí ANO, které obsadí devět křesel v tamním zastupitelstvu. Přestože je stále možné, že s vítězným hnutím složí koalici, pravděpodobně po víc než čtvrtstoletí přijdou o primátora.

„Chtěli jsme vyhrát, ale nepodařilo se nám to. Nemyslím si ale, že by náš výsledek byl nějak katastrofální,“ reagoval po volbách současný primátor Hynek Hanza (ODS). Jeho strana bude mít v zastupitelstvu o sedmadvaceti členech osm mandátů, ANO devět. Třetí VOLBA PRO! TEPLICE pět, SPD čtyři a jednoho zastupitele bude mít Zdraví Sport Prosperita. Do zastupitelstva se nedostali komunisté. Hanza kromě SPD nevylučuje jednání o budoucí koalici se všemi zastoupenými stranami.