Problémy tradiční levice pokračují. ČSSD i komunisté jsou po volbách dál na ústupu

Bylo by sice zavádějící tvrdit, že sociální demokracie neuspěla vůbec, značka ČSSD nicméně není atraktivní. Například i současný předseda sociální demokracie Michal Šmarda (ČSSD) nekandidoval na kandidátní listině hrdě se hlásící k tradiční straně. Kandidátní listina nesla název Lepší Nové Město.

Kdysi silné politické strany s početnou členskou základnou se ani v posledních volbách příliš neprosadily. Zřejmé je to zejména z celkových statistických přehledů dle volební strany. V roce 2022 bylo zvoleno 176 zastupitelů ČSSD, dalších 314 jich bylo bez stranické příslušnosti. Přitom před čtyřmi lety bylo sociálně demokratických zastupitelů 751 a více než tisíc bylo na kandidátkách sociální demokracie zvoleno nestraníků. Podobně je na tom KSČM. Poměr zastupitelů KSČM v roce 2022 je dle volební strany 170 ku 646 zvoleným v roce 2018.

Změny v názvech kandidátky

ČSSD bývala stranou, která v historii samostatného Česka dlouhodobě dokázala uspět i v Praze. V hlavním městě ve volbách do zastupitelstva dokázala oslovit více než 15 procent voličů a účastnit se i městské exekutivy. Ty doby jsou už ale pryč. Před čtyřmi lety strana propadla a odrazit ode dna se jí nepodařilo ani letos. A to ani přesto, že značka ČSSD byla upozaděna v rámci koalice Solidarita, jíž se účastnili kandidáti Zelených, Budoucnosti a Idealistů.

Příkladů, kdy sociální demokraté zvolili jiný název kandidátky než vlastní ČSSD, je možné najít celou řadu. V Mladé Boleslavi je to Hlas pro Boleslav, v Mělníce pak Mělník v srdci.

Předseda ČSSD postup vysvětluje jako snahu otevřít se jiným uskupením a navázat s nimi spolupráci. Úspěch to ale, jak ukazují souhrnná data, příliš nepřináší, naopak už tak vyčerpanou stranu to oslabuje. Nakonec se tak ukazuje spíš to, že sociální demokraté jsou voleni spíš kvůli své vlastní známosti než kvůli sociální demokracii a jejím myšlenkám.

„Přestárlá a do sebe zahleděná KSČM“

Podobně jako v Praze jsou na tom komunisté. Strana postupně oslabovala. Ještě na přelomu milénia dosahovala více než desetiprocentní podpory, s každými dalšími volbami však oslabovala, až se dopracovala k výsledku 1,47 procenta hlasů v letošních volbách.

Někdejší pražský poslanec za KSČM Jiří Dolejš to na svém facebookovém příspěvku zhodnotil lapidárně: „Snad jasný signál, že levice nejen v Praze potřebuje konečně změnu. Přestárlá a do sebe zahleděná KSČM zvláště. Včera bylo pozdě.“ Komunistům se v Praze nedaří a posledních dvacet let jim podpora pouze klesá.