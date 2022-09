Babiš mladší dorazil k soudu. Vypovídat bude v kauze Čapí hnízdo

Babiš junior dorazil k budově soudu v centru Prahy sám. Řekl, že obavy o svou bezpečnost nemá. Zdůvodnil to tím, že kdyby se mu něco stalo, byla by to pro jeho otce – „poté, co udělal v roce 2017 tu blbost s Krymem“ – sebevražda. Narážel na to, že podle jeho verze ho otec nechal v roce 2017 unést na Krym, aby mu zabránil podat svědectví ohledně převodu akcií Farmy Čapí hnízdo.

„Nemám připravenou žádnou řeč. Já jsem jednoduše svědek,“ sdělil Babišův syn, který žije ve Švýcarsku. Doplnil, že to, že se přišel osobně obhájit, je pro něj výhra.