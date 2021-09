Babiš mladší vypovídal kvůli Čapímu hnízdu šest hodin. Tvrdí, že premiér z něj udělal bílého koně

K výslechu šel Andrej Babiš mladší už podruhé během pěti dnů. Jeho pondělní výpověď souvisela s padesátimilionovou dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo. On sám tvrdí, že právě kvůli této kauze byl později zavlečen na Krym.

Výslechu se účastnili i právní zástupci premiéra Babiše. „Jedná se o výslech svědka, čili výslechu svědka v přípravném řízení se obhájci účastní,“ řekl právní zástupce šéfa hnutí ANO Andreje Babiše Michael Bartončík.

Výpověď Andreje Babiše mladšího z minulého týdne se týkala jeho pobytu na Krymu. Právě zavlečení na Ruskem okupované území Ukrajiny mělo podle Babiše mladšího zabránit jeho výpovědi v kauze Čapí hnízdo. Na policii nakonec strávil pět hodin, pondělní výslech kvůli Čapímu hnízdu byl ještě o hodinu delší.

Babiš mladší: Nikdy jsem nechtěl být součástí dotačního podvodu

„Mám z toho dobrý pocit, jsem rád, že jsem dneska mohl konečně vypovědět v kauze Čapí hnízdo, ve které můj otec ze mě udělal bílého koně. Chci jenom zdůraznit, že jsem nikdy nechtěl být součástí dotačního podvodu,“ řekl po pondělním výslechu Babiš mladší.

Premiér výslech syna nekomentoval. V případu čelí spolu s bývalou manažerkou Agrofertu Janou Nagyovou obvinění z dotačního podvodu. Oba dlouhodobě odmítají, že by farma nezákonně získala evropské peníze z programu pro malé a střední podniky. „Je to politická záležitost, je to stíhání na objednávku,“ řekl už dříve premiér. O údajném zavlečení svého syna na Krym mluví jako o politické kampani.