Důkazů v kauze Čapí hnízdo přibývá. Vypovídat chtějí i další svědci, upozornili Reportéři ČT

Státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodne o tom, jestli premiér skončí před soudem. Na otázku, jestli pošle Babiše před soud, odpověděl, že zatím neví. „Já si dovedu představit, že lidé, kteří se na kauze podílí, vnímají ten mediální tlak nebo tlak veřejnosti na to, aby se kauza nějakým způsobem uzavřela, protože každý má svou představu a ví, jak by měla skončit, takže to nepochybně vnímají,“ uvedl nejvyšší státní zástupce Igor Stříž.

Případ začal v roce 2015 anonymním trestním oznámením, že Farma Čapí hnízdo získala neoprávněně padesátimilionovou dotaci z evropských fondů určených pro malé a střední firmy. Měla přitom být součástí holdingu Agrofert, který by na takovou dotaci neměl nárok. To ale premiér několikrát odmítl. V září 2017 policie Babiše, jeho děti Adrianu a Andreje, manželku Moniku, jejího bratra, stranického kolegu Jaroslava Faltýnka nebo manažerku Agrofertu Janu Mayerovou (nyní Nagyovou) obvinila z dotačního podvodu. Ten samý měsíc zmizel Andrej Babiš junior. Podle svých dnešních slov byl nedobrovolně odvezen na Ruskem okupovaný Krym, aby nemohl proti svému otci svědčit.

„Samozřejmě že v této kauze je spousta nových důkazů, objevují se nová svědectví, objevuje se změna těch svědectví, ale to jsou věci, které se stávají zcela běžně a v určitý okamžik státní zástupce řekne: ‚Mně už to stačí a já už rozhodnu o zastavení trestního řízení nebo o podání obžaloby.‘ Nedochází tedy k tomu, že by se neustále to konečné rozhodnutí odkládalo,“ myslí si advokát Petr Toman.

Na Krym odvezl Babiše mladšího Petr Protopopov, tehdejší zaměstnanec Agrofertu a manžel lékařky z Národního ústavu duševního zdraví Dity Protopopové. Právě ona tehdy vypracovala zprávy, podle kterých trpěl Babiš mladší duševní chorobou a nebyl schopen se účastnit trestního řízení.

„Před odjezdem se mnou mluvila doktorka Dita Protopopová v přítomnosti svého manžela. Vyhrožovala mi a řekla, že buď budu tady v Klecanech na ústavu, nebo půjdu na prázdniny a že si mám vybrat. A tak já jsem si vybral ty prázdniny,“ uvedl Babiš mladší.

„Vždycky se domlouváme, jak s rodinou, tak s lékaři, odvíjí se to od zdravotního stavu. (…) Já to nebudu otevírat na veřejnosti. Vždycky, když můj pacient odchází do zahraničí, tak lékařskou péči zajistím. Nikdy bych pacienta neposlala někam, kde není zajištěna lékařská péče,“ řekla Protopopová.

K lékařce do Národního ústavu duševního zdraví se Andrej Babiš mladší dostal v roce 2015 poté, co ho policie zadržela na dálnici D1 v údajně nezpůsobilém duševním stavu a převezla ho do léčebny v Havlíčkově Brodě. Tehdy poprvé lékaři mluvili o schizofrenii. Andrej Babiš junior to odmítá a poukazuje na to, že pracoval jako pilot dopravního letadla, složil náročné pilotní zkoušky a byl pod přísným lékařským dohledem.

„Diagnóza nemůže být pravdivá. Nemohl bych být schopen dělat to, co jsem dělal od roku 2008 do roku 2014,“ dodal.

Po svém pobytu na Krymu už se Babiš mladší do České republiky nevrátil. Až do letošního jara žil se svojí matkou ve Švýcarsku. A české policii se ho nedařilo vyslechnout. Jedním z důvodů, proč teď státní zástupce Šaroch vrátil případ policii, je právě výslech Andreje Babiše mladšího.

Jeho výslechu nic nebrání, protože nikdy nebyl zbaven svéprávnosti. O jeho případné nezpůsobilosti by musel rozhodnout soud na základě znaleckého posudku. „Ano, jsem připraven svědčit i v kauze Čapí hnízdo a také v kauze mého zavlečení,“ dodal.

Výslechy

Výslechy k oběma kauzám už policie naplánovala na 9. a 13. září. Andrej Babiš mladší například tvrdí, že akcie farmy Čapí hnízdo nikdy nevlastnil. Podpis jejich převodu byl podle něho pouze fiktivní. „Bylo tam dvacet stránek, kterým jsem nerozuměl, a jenom mi bylo řečeno, že to je dobré pro otce i výhodné pro mě. Já jsem důvěřoval otci i jeho zaměstnancům a podepsal jsem to,“ uvedl Babiš junior s tím, že dokumenty podepsal, ale žádné akcie nikdy nedostal.

Premiér se k tomu, že se objevují v kauze Čapí hnízdo nová svědectví, nechtěl vyjadřovat. „Pane redaktore, dobře víte, že s vaší partou prolhaných aktivistických novinářů nemluvím. Šetřete peníze daňových poplatníků, už si to zapište. Na shledanou.“



V době, kdy manžel Protopopové odvezl Babiše mladšího na Krym, sama lékařka neúspěšně kandidovala za hnutí ANO do sněmovny. Později odešla z Národního ústavu duševního zdraví, kde pracovala jako řadová lékařka, a premiér Babiš ji jmenoval tajemnicí nově zřízené vládní rady pro duševní zdraví. Na tomto významném postu, kde řešila celonárodní reformu psychiatrické péče, minulý týden skončila. Její odchod oznámil ministr zdravotnictví. Střet zájmů si nepřipouští: „Tyto věci jsem vnímala zcela odděleně.“

Babiš mladší ji veřejně obviňuje, že o jeho zdravotním stavu lhala. „Tady jde o tak citlivé informace, které když jsou veřejně propírány, tak se můžou obrátit proti němu. Andrej Babiš mladší mě zbavil lékařského tajemství, využiji to pro komunikaci s policií,“ dodala lékařka.

Ministr Vojtěch zhodnotil působení lékařky v řadách svého resortu kladně. „Důvěřuji paní doktorce za celou dobu, co ji znám. Považuji ji za člověka, který skutečně pro českou psychiatrii a pro oblast duševního zdraví udělal obrovské množství práce. Rozhodla se opustit ministerstvo a jít pracovat mimo sektor ministerstva zdravotnictví do nějaké neziskové sféry,“ řekl.

Nové důkazy

Kromě výslechu Andreje Babiše mladšího se teď policie bude muset vypořádat i s dalšími novými důkazy, které se v uplynulých měsících objevily.



Policie měla už od počátků vyšetřování k dispozici dokumenty britské banky HSBC, která zajišťovala Čapímu hnízdu i holdingu Agrofert financování. Některé bankovní dokumenty zveřejnil na Twitteru anonymní účet Skupina Šuman. A podle nich farma Čapí hnízdo, když žádala banku o půjčku, uváděla, že je vlastněna osobně Andrejem Babišem, nikoliv jeho rodinou. Bankovní úředníci policii původně tyto informace přitom nepotvrdili.

Podle platných regulí musí totiž banka při poskytování úvěru vědět, kdo je skutečným vlastníkem společnosti, pokud by to nevěděla, hrozily by jí závažné sankce. „Při druhé výpovědi, loni v srpnu, tak potvrdili, že skutečně manažeři Agrofertu informovali tom, že je to podnik, za kterým stojí Andrej Babiš,“ doplnila Sabina Slonková z Neovlivní.cz.

Média přinesla také svědectví nejmenovaného bývalého manažera Čapího hnízda, který se měl přihlásit žalobcům s tím, že chce doplnit svou výpověď. Podobně jako bankovní úředníci také dříve neřekl všechno. Choval se prý podle instrukcí právníků Agrofertu Alexeje Bílka a Václava Knotka a advokáta spoluobviněné manažerky Agrofertu Jany Mayerové (Nagyové). Oslovení právníci ale jeho slova popřeli a důrazně vyloučili, že by někdy vyvíjeli nátlak na svědka nebo se s ním setkali osobně a snažili se ho ovlivnit.

Na doplnění důkazů dal policii státní zástupce Šaroch čas do poloviny září. Kdy on sám rozhodne, jestli případ bude pokračovat před soudem, nebo trestní stíhání zastaví, ale v tuto chvíli to není jasné. Šarochovi nadřízené Vrchní státní zastupitelství v Praze už oznámilo, že jeho postup v kauze prověří. Bude zjišťovat mimo jiné to, zda nemohl policii o doplnění důkazů požádat už dříve.