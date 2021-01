Státní zástupce znovu prodloužil lhůtu pro vyšetřování v kauze Čapí hnízdo

„Mohu potvrdit, že kriminalisté požádali o prodloužení lhůty. Lhůta byla na základě rozhodnutí státního zástupce prodloužena. Ve věci si vyhradilo právo na poskytování informací Městské státní zastupitelství,“ uvedla mluvčí Kropáčová.

Do jakého termínu byla lhůta prodloužena, ČT zjišťuje na Městském státním zastupitelství v Praze. Jeho mluvčí Aleš Cimbala už dříve avizoval, že vyšetřování se může protáhnout do letošního roku. Lhůtu prodloužil státní zástupce Jaroslav Šaroch naposledy loni v srpnu, a to do poloviny prosince.