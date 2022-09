Zastropování cen energií přišlo pozdě, vadí opozici

„Regulace cen, kterou vláda oznámila, přichází pozdě. Až po obrovském tlaku opozice a občanů. Koncová cena energií, jak ji vláda nastavila, je u plynu čtyřnásobně vyšší než loni, a trojnásobně u elektřiny,“ upozornil Hrnčíř.

Pro státní pokladnu to podle něj bude zbytečně drahé. „Vzhledem k faktu, že se energie nakupují s několikaměsíčním předstihem, bude muset vláda po pozdním zastropování cen kompenzovat obchodníkům, kteří nakoupili energie za vysoké ceny, rozdíl. Stát, potažmo daňové poplatníky, to bude stát několik desítek miliard, což by se nestalo, kdyby vláda zareagovala včas. V momentu, kdy jsme ji k tomu vyzývali,“ dodal Hrnčíř.

Podle poradce v energetice Milana Kajtmana ale vláda s regulací cen energií čekala kvůli jednotnému postupu států Evropské unie. S tvrzením SPD, že pokud by k němu došlo dříve, nemusela kompenzovat obchodníkům horentní částky, nesouhlasí. „V období, kdy se zastropováním přišly jiné země, byly ceny elektrické energie kolem 400-500 euro za megawatthodinu (MWh). Proto si myslím, že to tak není,“ konstatoval Kajtman, s jehož názorem se ztotožnil i Vlček.