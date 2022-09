Karel III. navštívil jako princ Charles v minulosti nejen Prahu a Brno, vyrazil i na venkov

Na první soukromou návštěvu, která trvala od 6. do 10. května 1991, přijel princ Charles do Československa se svou tehdejší manželkou, princeznou Dianou, na pozvání prezidenta Václava Havla.

Princezna Diana navštívila školu pro sluchově postižené v Radlicích, princ Charles Karlovu Univerzitu. Poobědvali s prezidentským párem na zámku v Lánech a prohlédli si pražské památky v doprovodu Karla Schwarzenberga.

Charles také sám odjel na Mostecko prohlédnout si zámek Jezeří. Zajímala ho ekologie a historie. Zámek, který stojí přímo nad uhelným lomem, mu obě témata nabídl. „Byl z toho pohledu velmi nešťastný,“ vzpomíná tehdejší kastelán zámku Jaroslav Stejný.

Špekáčky a pivo neprošly

Podle kastelána princi Charlesovi památku doporučil někdejší prezident Václav Havel. „Pamatuju si, že když viděl dole tu šachtu, tak nevěděl, jestli sní nebo bdí. Hrozně jsme ten kraj zpustošili,“ řekl k návštěvě Stejný.

Při návštěvě dědice trůnu byla na zámku také kapela Brontosauři, podle Stejného hudebníci navrhli, aby se namísto luxusního občerstvení opékaly špekáčky a narazil se sud s pivem. Nepochodili. „Udělal jsem klasické občerstvení, měli jsme i archivní víno z roudnických sklepů. Dá se říct, že se to podařilo a byla to hezká návštěva,“ popsal Stejný. Doplnil, že přípravy byly hektické. Veterinář například hlídal, jak se pokrmy upravují, aby se do Charlesova nedostalo nic nežádoucího.

Před jednatřiceti lety se britský královský pár vydal poprvé i do Brna, kde je vítalo zcela zaplněné Dominikánské náměstí. Navštívil i Bratislavu.