Koaliční strany připouštějí sektorovou daň pro energetické firmy

Piráti si od nové daně slibují získat do rozpočtu deset až dvacet miliard ročně – podle toho, které firmy by ji musely platit. Podle Bartoše by se právě peníze z daně mohly použít přímo v pomoci lidem. „Ať už pro valorizaci třeba rodičovské nebo zvýšení životního minima či v nějaké přímé pomoci,“ nastínil.

Piráti teď získali pro myšlenku jednat o podobě speciální energetické daně důležité spojence: hnutí STAN, lidovce i pravicovou TOP 09. „Popravdě řečeno, to je myšlenka, kterou my se v té vnitřní debatě ve STAN také zabýváme. Koneckonců to vychází i z našeho společného programu, je nám blízká,“ řekl ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan.

Stát by, podle zvolené varianty, získal od firem vyrábějící elektřinu do rozpočtu deset až dvacet miliard korun ročně. Společnosti by platily novou daň buď od letošního října nebo od příštího ledna. A to po dobu dvou až tří let.

Opozice má výhrady

Proti zavedení speciální daně pro energetické firmy mají ve sněmovně výhrady opoziční poslanecké kluby. Podle nich by měl stát získat víc peněz do rozpočtu díky vyšší dividendě od energetické skupiny ČEZ. „A okamžitě je pustit do podpory domácností a firem. Je to rychlé a nemusím zavádět komplikovanou sektorovou daň,“ míní místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO).

„Tyto společnosti, například velké uhelné elektrárny, by měly nabídnout sociální tarif,“ reagoval předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.