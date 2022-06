Jak vznikala unikátní série spotů ZLO|ČINY heydrichiády: Tvůrci dbali i na nejmenší detaily

Co největší autentičnosti chtěli autoři docílit i tím, že herci měli na sobě při každém natáčení dobové kostýmy. A to přesto, že ve většině klipů je diváci neuvidí. „Nikdy jsme nevěděli, jestli se nepodíváme z pohledu první osoby kamerou dolů. Proto jsme museli lidi kompletně včetně klobouků obléct,“ vysvětluje Kolovrátková.

„Byl by to nesmírně silný příběh, ale těch dílčích příběhů tří set vlastenců, kteří zaplatili životem, je mnoho. A všechny by za to stály,“ vysvětluje spoluautor Jiří Endler.

„Další velká volba bylo, když jsme zvažovali Čvančarovu teorii – podpořenou důkazy – že Lidice vypálili také kvůli uměle nastraženým vysílačkám. Uvažovali jsme, jestli tam dát tuto zásadní možnou příčinu, nebo se zaměřit na lidické děti,“ přibližuje Kolovrátková dilema autorů.

„Ačkoliv i ta provokace, ke které se propůjčil parašutista Viliam Gerik, by tam jistě patřila, měli jsme na Lidice prostor jen trojice spotů. A byla to skutečně Sofiina volba,“ dodává Endler.