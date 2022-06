Heydrich umíral a v Lidicích už se zatýkalo. Vše spustil před 80 lety nevinný milostný dopis

Je to příběh dělníka Václava Říhy a dělnice Anny Maruščákové, kteří spolu měli poměr. Ani jeden nepocházel z Lidic. On byl ženatý, a chtěl proto vztah s dívkou ukončit. Do práce jí poslal dopis, ve kterém naznačoval, že má něco společného s atentátem na Heydricha.

Maruščáková ale v práci nebyla, a tak se dopis dostal k majiteli továrny. Ten ho odevzdal četníkům a gestapo následně dívku zatklo. Během tvrdého výslechu přiznala, že měla už dříve od Říhy pozdravovat Horákovy v Lidicích od syna Josefa sloužícího v britské armádě.

„Šlo o velice známého kluka, který byl vynikající fotbalista a hokejista. Tuhle obecnou známost a to, že je pravděpodobně v zahraničí a účastní se zahraničního odboje, využil Václav Říha, který chtěl upoutat Annu Maruščákovou. Řekl jí, ať u Horákových v Lidicích vyřídí, že je Pepík živ a zdráv,“ popisuje sled událostí ředitel Památníku Lidice a vojenský historik Eduard Stehlík.