V reakci na smrt Heydricha zvažovali nacisté zastřelení 20 tisíc mladých mužů. Výraznou obětí se ale staly Lidice

Celkem přišlo o život v souvislosti s vyhlazením Lidic 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Samotnou obec pak nacisté kompletně zbourali a její jméno vymazali z mapy.

Nacistům šlo o odvetu za smrt Reinharda Heydricha. „Hitler volal po okamžitém odstrašujícím příkladu, aby se zalekl český i evropský odboj,“ vysvětluje historička a předsedkyně Spolku pro zachování odkazu českého odboje Gabriela Havlůjová.

Nejprve podle ní nacisté uvažovali o zastřelení 20 tisíc mladých mužů. „Nacisté měli myšlenku, že by mohla více odradit situace, že se jedna vesnice zničí. Že to více zapůsobí, když se ublíží ženám, dětem i mužům,“ přibližuje Havlůjová. Záminkou pro vyhlazení Lidic byla spolupráce dvou místních mladíků s odbojem.

„Na první pohled se může zdát, že lidické ženy z toho vyšly nejlépe, přežily tragédii, zemřelo jich šedesát, 146 žen se vrátilo do vlasti, ale už se nezmiňuje, že musely absolvovat pochod smrti. Během čtyř dnů ušly 130 kilometrů a ne všechny přežily,“ přibližuje Havlůjová.

Až na hranicích se pak dozvěděly, co se vlastně s jejich vesnicí stalo. „Věřily ještě tomu, že se shledají aspoň s dětmi, přišly do Lidic a zjistily, že nemají muže a pátrá se po dětech. Několik dalších let doufaly, že se najdou, ale bohužel se dětí vrátilo jen sedmnáct,“ popisuje osudy lidických žen historička.