Priority českého předsednictví jsou stejné jako roku 2009, tvrdí Topolánek

Podle někdejšího premiéra z doby prvního českého předsednictví Topolánka má heslo dvě dimenze, první má symbolický rozměr reflektující minulost, druhá je praktičtější. „Je v tom i problém, který má Evropská unie zakódovaný. Týká se všech nynějších krizí, které se sečetly s celou řadou institucionálních problémů. Někteří je chtějí řešit radikálně, třeba zrušením veta, zatímco my spíše posílením národních kompetencí, abychom nebyli tak strašně závislí například na rozhodování Evropského parlamentu,“ míní.

Priority předsednictví se podle něj od toho minulého v roce 2009 nezměnily. „Tehdy jsme měli jako absolutně dominantní prioritu energetickou bezpečnost a i v rámci evropského kontextu jsme pro ní spoustu udělali. Dnes to platí možná ještě palčivěji,“ myslí si.

Na rozdíl od předchozího předsednictví se výrazně změnila pravidla, kvůli čemuž podle Topolánka to současné nebude „plnohodnotné“. „Předseda vlády předsednické země už není současně předseda Evropské rady. Teď tam sedí Charles Michel, který, jak říkám, je takový čaroděj třetí kategorie. Nevšiml jsem si, že by teď v těžké době byl on tím dominantním řešitelem všech těch problémů. Slyšíme Macrona, Scholze, možná Draghiho nebo jejich pseudoaktivitu,“ kritizuje.

Pád vlády, který ovlivnil právě Topolánkovo předsednictví, podle něj letos není pravděpodobný. „Vláda má výhodu v tom, že má dostatečnou většinu 108 hlasů, což já jsem neměl,“ míní. „Musí ale počítat s tím, že budou pod obrovským tlakem, protože doma je problémů ještě daleko víc než v roce 2009 a situace je teď vážnější. Držím palce, ať jim ta vláda nepadne. Ať padne až na jaře.“

Přehodnotit, obnovit, znovu posílit

K prioritám, které představila vláda Petra Fialy (ODS), doplňuje Topolánek další tři slovesa, která podle něj vyjadřují aktuální výzvy. Kromě „přehodnocení“, kam řadí energetickou bezpečnost a soběstačnost, přidává „obnovu“ a „odolnost“.

„Obnovou, v angličtině recovery, myslím to, o čem mluví i priority současného českého předsednictví, a to je postcovidové, poválečné ekonomické oživení, řešení inflace a ekonomických problémů.

Odolností, v angličtině resiliency, myslím odolnost energetickou, ekonomickou, kybernetickou a celý souhrn problémů, které se na nás hrnou. Vláda k tomu přidává řešení uprchlické krize a samozřejmě rekonstrukci Ukrajiny, což je téma, které nám sluší, protože patříme k té koalici ochotných, která tu válku vnímá bezprostředně jako vlastní ohrožení,“ vysvětluje.