ŽIVĚ: Vláda žádá sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu

Poslanci program schůze schválili velice rychle, vzápětí se k řečnickému pultu postavil premiér Petr Fiala (ODS), aby zdůvodnil žádost o prodloužení nouzového stavu. Zmínil, že pokud dolní komora na návrh kabinetu kývne, bude se nouzový stav prodlužovat naposledy. Uznal, že během pandemie se tento nástroj stal strašákem, nyní navrhované prodloužení se podle Fialy ale nijak nedotkne českých občanů.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) následně řekl, že vláda nouzového stavu rozhodně nezneužívá k vypisování veřejných zakázek bez výběrových řízení. Ze všech resortů takto podle něj peníze vydalo jen vnitro, a to přibližně ve výši 82 milionů korun. Mimo jiné na nákup karimatek či spacích pytlů.

Předseda SPD Tomio Okamura ve svém projevu vládu tvrdě zkritizoval. Kabinet podle něj nouzový vztah zneužívá, chce v něm posilovat svou moc na úkor moci zákonodárné a soudní. Vláda podle něj pomáhá i uprchlíkům z oblastí, kde se nebojuje, a není pravda, že by se krize nijak nedotkla českých občanů. „Vláda Petra Fialy z nás dělá užitečné idioty. My jsme o své pravdě přesvědčeni,“ uvedl mimo jiné ve své projevu Okamura. Fialův kabinet je podle něj nekompetentní „vláda diletantů“, která do Česka láká z Ukrajiny ekonomické migranty.

SPD je proti nouzovému stavu, ANO chce 14 dní

Okamura už před zahájením čtvrteční schůze dolní komory parlamentu avizoval, že jeho strana bude proti prodloužení nouzového stavu, současnou situaci lze podle něj řešit nástroji standardní legislativy. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová pro změnu řekla, že většina jejích kolegů souhlasí s protažením nouzového stavu o dva týdny a strana připravila pozměňovací návrh. Tento časový úsek by ovšem dle Rakušana nestačil k projednání potřebné novely ve sněmovně.

Žádost o delší nouzový stav vláda zdůvodňuje mimo jiné tím, že úřady musí mít kvůli počtu příchozích nadále možnost činit kroky mimo běžné zákonné postupy. Bez stavu nouze by úřady také nemohly ověřovat místo skutečného pobytu běženců, případně nastavit mechanismy jejich přemísťování, stojí v materiálu.