ANO i ODS mají v březnovém modelu Kantaru vyšší zisk než minule

První místo v březnovém modelu náleží hnutí ANO s 27,5 procenta. Oproti únoru si polepšilo o 2,5 procentního bodu. Občanští demokraté na druhém místě by měli 22,5 procenta. To je o půl druhého procentního bodu víc než v předchozím průzkumu.

S odstupem následuje podle modelu hnutí STAN s 10 procenty a SPD s 9,5 procenta, což v obou případech představuje ztrátu oproti únoru. Beze změny by byli Piráti, kteří by dosáhli 7,5 procenta. Pohoršila by si TOP 09, která má v modelu tentokrát pět procent, a KDU-ČSL, která by se propadla na čtyři procenta, tedy by nedosáhla na pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do sněmovny.

Z mimosněmovních stran se v průzkumu nejlépe umístila Přísaha, která by měla 3,5 procenta. Sociální demokracie by získala 2,5 procenta, stejně tak komunisté. Trikolora by byla na dvou procentech.

Autoři zprávy uvádějí, že premiér Petr Fiala (ODS) je mezi dotazovanými často pozitivně zmiňován v souvislosti s aktuálním vystupováním a dominuje důvodům respondentů, kteří v posledních měsících přešli k občanským demokratům, a to téměř výlučně od jiných stran vládní koalice, například Starostů a nezávislých. Někteří lidé odcházející od STAN zmiňují (krom Petra Fialy) také některé kauzy čelných představitelů tohoto hnutí.