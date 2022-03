Jourová: Putin chce Ukrajinu zařadit pod Rusko. Podle Pavla by zemi musel masivně okupovat

„Putin si plní dlouhodobý cíl Ukrajinu obsadit a naplnit si sen, že Ukrajina patří pod Rusko a že ukrajinský národ nemá nárok na samostatnou existenci,“ komentuje současný vývoj Jourová, podle níž chce ruský prezident zemi vymazat z mapy a svůj plán „naplňuje barbarským způsobem“.

Šance na diplomatické řešení není příliš velká, ale Evropská komise se podle eurokomisařky poohlíží po neutrálním vyjednavači, který by do toho mohl vstoupit. Připustila, že Čína by mohla být jedním ze zprostředkovatelů jednání. To prohlásil šéf evropské diplomacie Josep Borrell.

„Putin asi nevnímá realitu, Západ se probudil a je jednotný. Tato aliance chápe, že by se rozhovorů měl ujmout někdo stojící mimo,“ zmínila Jourová.

Nebojme se pomoci přímo na Ukrajině, vyzývá Pavel

Lipavský se s Pavlem shodl na tom, že ruskému prezidentovi nevychází plán instalovat v řádu dní v Kyjevě loutkovou vládu. I kdyby se Putinovi podařilo ovládnout Kyjev, Ukrajince jako národ nezlomí, je přesvědčen Pavel. Aby Putin mohl Ukrajinu kontrolovat, musel by na jejím území ponechat obrovské vojenské síly a byla by to nestabilní okupace, dodal Pavel.