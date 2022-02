Poslance čeká náročná únorová schůze. Jednat budou o pandemickém zákonu i rozpočtu

V úterý začne únorová schůze Poslanecké sněmovny. Zákonodárci by například měli zahájit projednávání státního rozpočtu na letošní rok, které by se mělo obejít bez obstrukcí. Jinak to ale nejspíš bude u pandemického zákona, který tento týden zamítl Senát, dolní komora ho proto musí schvalovat znovu, možná už právě na této schůzi. Dlouhé projevy nebo přestávky provází také projednávání zákona, který má zavést korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí. Mezi návrhy je třeba i odklad účinnosti některých částí stavebního zákona nebo volba šestého místopředsedy dolní komory.