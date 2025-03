Seznam zakázaných anabolik se rozšíří

Úspěchy ale vystřídaly zdravotní komplikace. Vyústily operací srdce ve 45 letech. „Říkali, že to bylo za sekundu dvanáct, že třeba ještě týden a nemusel jsem tu být. Největší podíl na tom mají anabolika, diuretika a všechny sportovní drogy, co jsem bral,“ podotýká.

„Dal jsem se do řeči s klukem, který vyhrál závody – já jsem v té době skončil mezi poraženými – a řekl mi, že bez anabolik to nejde, a tak jsem se rozhodl, že začnu ‚sypat‘ taky,“ vzpomíná Vaniš. Anabolika bral dvaadvacet let. „Zrychlí vám metabolismus a dovedete toho docela hodně sníst. Tři týdny před závody jsem jedl dvě kila svíčkové denně,“ dodává.

Mezi uživateli anabolik byl i Petr Vaniš, který se kulturistice profesionálně nevěnuje už deset let. V aktivní fázi sbíral mistrovské tituly doma i ve světě. Když s látkami začínal, myslel, že to půjde s čistým štítem.

Řadu takových látek je dnes zakázáno šířit. Jejich první seznam začal platit v roce 2010. Pak se neměnil jedenáct let. Ve středu ho vláda rozšířila podruhé. Aktualizace budou podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) potřeba častěji. „Vždycky se zakáží nějaké konkrétní látky a člověk je tak dovedný, že to dokáže obejít – vyrobí jiné látky se stejnými účinky. To znamená, že my nyní asi dalších dvacet musíme dát do návrhu zákona,“ podotýká Blažek.

„Kategorie sarm jsou látky, které by měly zvyšovat anabolické účinky a nárůst svalové hmoty, mezi nežádoucí účinky patří snížená produkce testosteronu a má to dopady i na plodnost. Další je látka označená jako BPC157, je to látka, která je zatím jenom v preklinických stadiích výzkumu, nedostala se ani lidským dobrovolníkům, má zvyšovat hojivost, ale reálně nikdo neví, co udělá,“ vysvětlil toxikolog a odborný konzultant pro návrh novely Martin Kuchař z Vysoké školy chemicko-technologické. Na seznamu jsou i neregistrované varianty léku na diabetes, po kterých se zároveň hubne.

Anabolika jsou velkou skupinou látek, které velmi rychle a efektivně podporují růst svalů bez příbytku tuku. To je hlavní důvod jejich popularity. Stojí také za růstem kostní hmoty, lepším hojením ran nebo vyšší hladinou červených krvinek, které v těle přenáší kyslík, a tedy energii. Z toho důvodu je medicína využívá třeba k léčbě řídnutí kostí, při zotavování po těžkých úrazech a podobně.

Mají ale řadu velmi negativních vedlejších účinků. Od řídnutí vlasů, náladovosti nebo změn hlasu až po vyšší krevní tlak – což může později vést k srdečnímu selhání. Způsobit mohou i změny pohlavních orgánů, které vedou k neplodnosti u žen nebo impotenci u mužů. A mezi nejnebezpečnější následky pak patří poruchy fungování jater nebo ledvin. Právě proto jsou anabolika přísně regulovaná.

I přes zdravotní rizika poptávka po zakázaných anabolikách stoupá – hlavně s rozvojem internetových obchodů. Celníci navíc mnohdy v poštovní zásilce odhalí látku s úplně jiným složením, kterou mohli kupci nevědomky užívat i ve dvojnásobném množství. Stejně jako v posledním odhaleném případu z konce roku. Celníci při ní v Česku zadrželi dva pachatele. Zasahovali na Slovensku i v Polsku. Ve skladech odhalili tuny produktů a látek s hormonálním účinkem. „Pachatelé prodávali tyto látky na e-shopu,“ dodává mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová.