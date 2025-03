Stát půjčí rafineriím ropu na měsíc provozu

„Jedná se o standardní zápůjčku, která zajistí stabilní zásobování českého trhu s pohonnými hmotami. Pokud by nedošlo k obnovení dodávek z Družby, přejdeme na dodávky z ropovodu TAL, který je již technicky připravený. České domácnosti a firmy se tedy nemusí obávat toho, že by na ně měla mít situace nějaký vliv,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

Rafinerie mohou podle Švagra čerpat půjčku prakticky okamžitě, Orlen Unipetrol zřejmě bude nejprve používat ještě vlastní zásoby. Smlouva o půjčce by měla být podepsána do konce týdne. V případě, že rafinerie opravdu půjčku využijí, firma posléze vrátí ropu neruského typu, kterou v současnosti používá kralupský závod. Půjčenou surovinu budou ze zásob čerpat postupně až do konce června, vrátit by ji měly následně do konce srpna, uvedlo ministerstvo průmyslu.

„V praxi to znamená, že český trh bude i nadále plynule zásobován pohonnými hmotami a dalšími petrochemickými produkty, takže není žádný důvod k nějakému spekulativnímu zvyšování cen pohonných hmot,“ zdůraznil Švagr. Správa je podle něj připravena v případě, že by půjčka nestačila, diskutovat i o uvolnění dalších zásob. Po první půjčce totiž stále zůstane ve skladech SSHR ropa na zhruba šedesát dní provozu.