Macron jel do Moskvy za Francii, nikoliv za Evropskou unii, řekl poslanec Kolář

Podle Koláře není jednotná ani Evropská unie, na čemž by se mělo zapracovat. „Například Německo je spojenec, snaží se, ale vidíme, že v některých věcech se odchyluje od spojenecké politiky, například v dodávkách zbraní na Ukrajinu,“ uvedl s tím, že Rusko by mělo vidět, že má proti sobě jednotné soupeře nebo uskupení, která nejsou ochotna se odklonit od společné politiky.

„Doufám, že si sami Rusové moc dobře uvědomují, že by jim to (konflikt na Ukrajině) z dlouhodobého hlediska nic pozitivního nepřineslo. Věřím tomu, že se nakonec podaří najít nějaký konsenzus, ale nebude to jednoduché,“ připomněl.

„Každá ze zemí má svou vlastní zahraniční politiku. Evropská unie ji nemá společnou, což je podle mě chyba. Na tom by se mělo zapracovat, aby v budoucnu v takových situacích nedocházelo k tomu, že někdo z toho společenství bude hledat nějakou alternativní cestu,“ sdělil Kolář.

Macron jel do Moskvy za Francii, tvrdí Kolář

Kolář si myslí, že za Evropskou unii by měl s ruským prezidentem Vladimirem Putinem jednat jeden člověk, na kterém se země sedmadvacítky shodnou. „Macron tam jednal za Francii, nikoli za Evropu. Já to tak vnímám. Pakliže vedeme jednání nějakých institucí, tak ten, kdo to jednání vede, by měl reprezentovat danou instituci. Emmanuel Macron, při vší úctě, zastupoval hlavně Francii,“ uvedl Kolář. Podle něj je ale dobře, že alespoň někdo z představitelů evropských států v Moskvě byl.

Ze schůzky Macrona s Putinem podle Koláře zřejmě nic konkrétního nevzejde. Označil to za gesto, byť velmi potřebné. „V této situaci jsou gesta velmi důležitá – i to, že se ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) jel na Ukrajinu podívat na frontovou linii. Je to velmi důležitý signál, který vysíláme vstříc Ukrajině,“ řekl a dodal, že návštěvy evropských státníků v Moskvě můžou Ukrajině pomáhat, ale může to mít i negativní vliv na EU z pohledu vnímání Ruska. „Rusko to bude využívat a říkat: Podívejte se, oni nejsou jednotní,“ dodal.