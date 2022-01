Roli v eskalaci kolem Ukrajiny hraje i Green Deal, řekl ministr Bek. Podle Petříčka je to diplomatická hra

„Všechny země, které jsou výrazně závislé na exportu fosilních paliv, sledují s velkými obavami politiku Evropské unie,“ tvrdí Mikuláš Bek. Podle jeho názoru, pokud bude v příštích deseti letech výrazně klesat spotřeba fosilních paliv ve vyspělém světě, tak to bude znamenat obrovské dopady na ekonomiky zemí, jako je právě Rusko.

Možnost hrozící konflikt zažehnat

Podle něj se dialog ani diplomatická aktivita v tomto směru nevede, „přestože víme, že v jádru Zelené dohody je také to, že to není naše vnitřní záležitost, ale i globální záležitost a bude to mít dopad i na dodavatelské řetězce“.

Bek je přesvědčen, že dosud byla evropská politická scéna zaměstnaná hlavně nastavováním trajektorie k Zelenému údělu a mezinárodní dimenze byla sice zmiňována, ale mnohem méně intenzivně diskutována. Podle něj má Česká republika velkou příležitost během svého předsednictví Rady Evropské unie tuto dimenzi problému postavit do centra pozornosti.

Zatímco Bek se obává eskalace napětí na ukrajinských hranicích, podle Petříčka ještě existuje velká šance ozbrojený konflikt zažehnat. Podle něj Ruská federace sleduje spíš „diplomatickou hru“.

„Věřím, že ani Rusko nemá zájem na nějakém větším konfliktu ve východní Evropě, i pro ně by to bylo velmi nákladné,“ doufá Petříček. Motivace k eskalaci napětí podle něj spočívá částečně i v tom, že se Vladimir Putin snaží odvrátit pozornost od domácích ekonomických a sociálních problémů.

„Vladimir Putin se potýká s celou řadou problémů, covid Rusko zásadně poznamenal a jeho ekonomika nevzkvétá, čelí řadě sociálních problémů. Nepopulární sociální reformy dopadly na seniory a další skupiny obyvatel, což nepřispívá k tomu, aby podpora ruského prezidenta byla neotřesitelná,“ vysvětluje Petříček.

Podle něj je patrné, že se Putin opakovaně pouštěl do řady „zahraničních dobrodružství“ ve chvílích, kdy jeho podpora klesala.