Prodejci očekávají nápor zákazníků s nevhodnými dárky. Někteří to chtějí lidem zjednodušit

Na e-shopech byly i letošní Vánoce v prodeji rekordní. Lidé v nich plánovali utratit téměř osmdesát miliard korun. Právě u prodejců na internetu platí pro vrácení zboží jasná pravidla – bez udání důvodu je to možné do 14 dnů. U kamenných obchodů je to však jinak, tam záleží na tom, jak se prodejce se zákazníkem domluví.

Požadavky na vrácení nevhodných dárků chtějí obchodníci odbavit co nejvíce bezkontaktně. Například on-line prodejce elektroniky Alza nabízí tuto možnost přímo na stránkách u vybraného zboží. Při jeho žádosti o vrácení stačí vybrat jako důvod „nevhodný dárek“.

„Jakmile opustíme kamennou provozovnu, neplatí žádné vrácení do 14 dnů bez udání důvodů. Jedinou vyjímkou je, pokud kamenná provozovna dala třeba někam reklamu, že umožní do měsíce či do dvou výměnu zboží za jiné,“ řekl mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Lidé mohou letos využít k vracení dárků i boxy některých dopravních společností tak, aby nemuseli na pobočky nebo na poštu. „O vánočních svátcích, kdy je hodně firem zavřeno, boxy fungují 24 hodin denně, takže zabalím zboží, dám ho do krabice. Poté se vám na stránkách vygeneruje QR kód, který vám přijde na mobil, s tím přijdete právě k tomuto boxu,“ vysvětlil postup ředitel DPD Miloš Malaník.

Obchodníci letos i kvůli covidu často lhůty pro vrácení dárků prodlužují. Důležitá je však opatrnost. Někde se mění jen termín pro výměnu nevhodného dárku, nikoli pro úplné vrácení a získání peněz zpět.

Dárky byly letos dražší, stejně tak další zboží

Rekordní nákupy, ale také zdražování – to provázelo letošní vánoční sezonu. Ale nejen tu. Prodeje stoupají všude, zákazníci se po rozvolnění protiepidemických pravidel začali z e-shopů opět vracet do kamenných prodejen. Zvyšující se náklady na energie a dopravu se ale rychle promítají i do konečných cen pro zákazníky.

Například v pražské výrobně müsli Mixit letos zaznamenali větší zájem o své výrobky, ale také vyšší náklady, museli tak zdražovat, a to o desítky až stovky procent.

Podle spolumajitele Mixitu Tomáše Hubera zaznamenala firma největší nárůst ceny u lyofilizovaných křupavých malin. Jednalo se až o dvousetprocentní nárůst ceny. Své výrobky tak zdražili v průměru o pět až sedm procent.