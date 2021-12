Dráhy objednaly desítky nových vlaků pro regiony. Na své železniční novinky čekají i RegioJet a Jihomoravský kraj

ČD letos také některé nové vlaky nasadily do provozu. Od začátku platnosti nového jízdního řádu 12. prosince měla jezdit desítka již zmíněných souprav Interjet a také pět dvoupodlažních netrakčních jednotek push-pull. V obou případech byly ale v prvních dnech v provozu jen první kusy, dráhy ale v příštích týdnech slibují již plný provoz.

Interjety jsou určené pro dálkovou dopravu na trasách Praha–Plzeň–Cheb a Praha – Ústí nad Labem – Cheb, zatímco push-pully pro regionální dopravu mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, respektive Frenštátem pod Radhoštěm.

Od léta začala Škoda dodávat dvoučlánkové elektrické jednotky z téže rámcové smlouvy, do které dráhy „sáhly“ i nyní. Letošní dodávka šla do Plzně, odkud začaly nové vlaky již v létě jezdit na mezikrajských spěšných vlacích přes Cheb do Karlových Varů a od prosincové změny jízdního řádu také na další mezikrajské lince z Klatov do Berouna.