Před 100 lety se narodil Dubček. Stal se symbolem pražského jara, kritiku vyvolaly kroky po okupaci

Je prosinec 1989 a ve Vladislavském sále Pražského hradu je Václav Havel Federálním shromážděním zvolen prvním polistopadovým prezidentem. Moc mu svěřuje šéf parlamentu Alexander Dubček, který je ve funkci pouze několik málo dní. Nedlouho předtím se mohlo zdát, že slib hlavy státu bude podepisovat právě on. Po rezignaci Gustáva Husáka totiž visely ve vzduchu hlavně dvě jména – Havel a Dubček.

Zkušený funkcionář

Dubček se narodil 27. listopadu 1921 v Uhrovci na západním Slovensku, ve stejném domě jako revolucionář Ludovít Štúr. Rodina byla tradičně komunistická, otec patřil k zakladatelům strany na Slovensku. Dubčekové žili až do začátku druhé světové války v Rusku, Alexander se po návratu na Slovensko stal v sedmnácti letech členem tamní komunistické strany. Za války se zapojil do odboje a v roce 1944 se účastnil Slovenského národního povstání, ve kterém byl těžce zraněn. Do pádu nacismu byl však partyzánem.

Po komunistickém puči v únoru 1948 se Dubček oddal politické kariéře. Střídal nejrůznější funkce a díky svým schopnostem šplhal po stranickém žebříčku. V roce 1955 se stal členem Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska (ÚV KSS), kde později působil i v předsednictvu. Po roce 1958 byl také v ÚV Komunistické strany Československa (KSČ). Aby se mu dostalo patřičného vzdělání, nastoupil v těchto letech na Vysokou stranickou školu v Moskvě. Během šedesátých let se pak stal poslancem Slovenského národního shromáždění i Národního shromáždění.

V roce 1963 to dotáhl až na tajemníka ÚV KSS, kde začaly jeho spory s hlavou státu a tehdejším nejvyšším funkcionářem Antonínem Novotným. Na plenárním zasedání ÚV KSČ v říjnu 1967 přerostly jejich neshody až do otevřeného konfliktu, v němž Novotný obvinil Dubčeka z nacionalismu. Avšak v té době již byla v řadách KSČ zformována opozice proti Antonínu Novotnému, proto se mu nejenom nepodařilo Dubčeka odstavit, ale sám ztratil funkci prvního tajemníka ÚV KSČ.

Socialismus s lidskou tváří

Nástupcem se v lednu 1968 stal Dubček. Byl kompromisním kandidátem různých táborů strany, který byl přijatelný pro většinu předsednictva. Okamžitě se snažil o reformu strany a společnosti. Rychle si získal oblibu veřejnosti svým vystupováním. V pozici tajemníka prosazoval liberálnější a progresivnější politiku než jeho předchůdci. Společně s ostatními proreformními komunisty propagoval myšlenku demokratického socialismu, kde je svoboda slova a tisku, občanská společnost může vzkvétat.

Tato snaha vyústila v dubnu 1968 v takzvaný Akční program KSČ, který měl být realizací obrodného procesu reformních komunistů. Dokument reagoval na společenský vývoj v šedesátých letech, na krizi ekonomiky, kritiku stalinismu i na celkové mezinárodní uvolnění. Byl zčásti analýzou a popisem stavu včetně existujících problémů, zároveň ale přicházel s řadou návrhů na změny. Státní socialismus se měl přeměnit v demokratický „socialismus s lidskou tváří“.