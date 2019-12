Občanské fórum vědělo koho, ale Čalfa věděl jak. Před 30 lety byl prezidentem zvolen Václav Havel

Navzdory drobnému škobrtnutí proti etiketě s krátkými nohavicemi se Havel ujal úřadu prezidenta s energií dlouho nevídanou. A vzápětí po volbě se naplnil příslib Mariána Čalfy, že nový rok začne skutečně nově. Prvního ledna 1990 totiž Havel přednesl svůj proslulý novoroční projev, kterým dal jasně najevo, že poměry se změnily.

„Milí spoluobčané, čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak naše země vzkvétá, kolik dalších milionů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal,“ uvedl.

„Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit. Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci, o které není zájem, zatímco toho, co potřebujeme, se nám nedostává. Stát, který se nazývá státem dělníků, dělníky ponižuje a vykořisťuje,“ pokračoval Havel.

Cesta do světa

A toho, že na Pražském Hradě sedí někdo, kdo mluví jinak, než bylo zvykem, si brzo všimli také v zahraničí. „Volba Havla prezidentem byl signál celému světu, že tu nebyl obyčejný politik, který by říkal jen pečlivě připravené větičky, ale měl co říct pádného,“ soudí Naegele.

Ukázala to podle něj hned první zahraniční cesta nového prezidenta, která vedla do Berlína a Mnichova. „Na mnichovském letišti na něj čekali západoněmecký prezident (Richard) von Weizsäcker, kancléř (Helmut) Kohl, ministr zahraničí (Hans-Dietrich) Genscher. Všichni přiletěli z Bonnu do Mnichova přivítat Václava Havla, který byl u moci jen několik dnů, protože cítili nejen to, jak je populární, ale že měl co říct.“

To samé platilo i pro únorovou návštěvu Spojených států, jejímž vrcholem bylo prezidentovo vystoupení před Kongresem. „Byl to mimořádný okamžik. Tam Američané pochopili, že začala nová doba,“ tvrdí Naegele, který Havla na všech těchto cestách jako novinář doprovázel.