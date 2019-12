O Havlovi prezidentem se nerozhodlo v Praze, ale na Slovensku. Bylo totiž nutné přesvědčit Dubčeka

Po abdikaci Gustáva Husáka začal tvrdý boj o prezidentské křeslo. Kandidátů bylo celkem pět, klíčová jednání se ale vedla především mezi Dubčekem a Havlem. „V podstatě byl slovenský kandidát proti českému kandidátovi,“ popsal tehdejší situaci pro Český rozhlas historik z Ústavu pro soudobé dějiny Jiří Suk.

Když 20. prosince 1989 Václav Havel v 7:50 odlétal z ruzyňského letiště běžnou linkou jako kandidát Občanského fóra (OF) a Verejnosti proti násiliu (VPN) do Bratislavy, nebylo vůbec jasné, koho federální shromáždění do čela tehdejšího Československa nakonec zvolí. Ještě ten den se ale Havel vracel do Prahy s vítězstvím v podstatě v kapse. Podařilo se mu totiž na svou stranu dostat nejen Slováky, ale i „jejich“ prezidentského kandidáta Alexandra Dubčeka.