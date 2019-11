Aktéři „sametu“. Co dělali v listopadu '89 a po něm?

Ladislav Adamec

Listopadový premiér československé federace Ladislav Adamec se po zásahu na Národní třídě stal vůbec prvním komunistickým politikem, který jednal s představiteli opozice. Už 19. listopadu 1989 přijal Michaela Kocába a Michala Horáčka z iniciativy Most. O tři dny později se pak bez souhlasu KSČ sešel se zástupci Občanského fóra. Sympatie veřejnosti ale ztratil, když v rekonstruované vládě z 3. prosince ponechal komunistům většinu. Nakonec tak musel podat demisi, v premiérském křesle ho nahradil Marián Čalfa.

Až do roku 1990 byl Adamec na pozici předsedy KSČ a do rozpadu Československa pak zůstal federálním poslancem, pak se z veřejného života stáhl do soukromí. Ještě jako důchodce ale v roce 1996 neúspěšně kandidoval do Senátu za KSČM. Zemřel v dubnu 2007.