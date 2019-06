Za železnou oponu posílal rozhovory s Dubčekem i Havlem. Zpravodaj Hlasu Ameriky opatruje kufr plný unikátních nahrávek

Doma nejsem nikde, všude je mi dobře

Po sametové revoluci se Jolyon Naegele stal politickým poradcem Organizace spojených národů v Kosovu. Nyní asi natrvalo přesídlil do Česka. „Necítím se doma asi nikde. V New Yorku nežiji už čtyřicet let. Ale je mi dobře, když jsem tam, je mi dobře, když jsem tady, je mi dobře, když jsem v rodném městě mého táty ve Stuttgartu, je mi dobře v Londýně, odkud pochází maminka. Bylo mi dobře i v Kosovu, kde jsem prožil čtrnáct let. Teď jsem tam nebyl dva roky a už se mi po Kosovu stýská,“ uzavírá Jolyon.