Visegrád nevyřeší vše, na diskuze o migraci či klimatu se musíme lépe připravit, míní Bek

Česko v druhé polovině příštího roku bude předsedat Radě EU. Bek předpokládá, že jeho hlavní pracovní náplní bude v této době zajišťování logistiky, jelikož program zemi spoluurčuje evropská legislativa a vyjednávání s Evropským parlamentem. Právě na vyjednávání o klíčových tématech se podle něj musí český kabinet lépe připravit. Vyjmenovává migrační a klimatickou politiku, ale také digitalizaci.

Dosavadní vládě premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) kritici vyčítají, že na přípravu předsednictví nedala dostatečné finanční prostředky. Bek s tím souhlasí, byť podotýká, že v září kabinet navýšil rozpočet o 200 milionů korun.

„Domnívám se, že teď už velký prostor pro najímání dalších lidí v tak krátkém čase není. Možná lze mírně navýšit prostředky, které by mohly sloužit komunikaci jak vůči evropským institucím, tak vůči domácí veřejnosti, ale to už není to podstatné. Musíme teď hrát podle připravených not a snažit se co nejlépe obstát,“ poznamenává bývalý rektor Masarykovy univerzity.