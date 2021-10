Mám obavu, zda okolí prezidenta nechrání spíše samo sebe, uvedl Rakušan

Podle Víta Rakušanu není jiná možnost než hlasovat o převedení pravomocí. „V současné době žádnou jinou možnost nevidíme. Kdyby k té zdravotní indispozici pana prezidenta došlo v nějakou méně exponovanou dobu, než je právě po parlamentních volbách, kdy Ústava jasně předjímá, jaké kroky prezident republiky udělá, tak bychom možná mohli být v tom čekání trpělivější,“ konstatoval s tím, že zpráva nemocnice není názorem jednoho lékaře, ale že vypadala jako názor více odborníků.

Rakušan si uvědomuje, že aktivace článku 66 je velmi citlivá, politická reprezentace k tomu přistupuje prý s opatrností, pokorou a systematicky. Informace o tom, že kancléř Mynář a okolí prezidenta měli stejné informace o indispozici prezidenta jako předseda Senátu Miloš Vystrčil již od 13. října, a přesto za zády lékařů vpustili k prezidentovi předsedu sněmovny Vondráčka (ANO), a prezident učinil právní úkon svolání ustavující schůze sněmovny, považuje Rakušan za „zcela neuvěřitelné“.

„Začínám mít obavu, jestli ti lidé, kteří pana prezidenta obklopují, nechrání spíše sami sebe než pana prezidenta,“ řekl s tím, že ho tak uvrhávají do pozornosti, kterou si nezaslouží v době, kdy by se měl soustředit na uzdravení. Reálně podle něj hrozí, že kroky kancléře Mynáře by byly vydávány za akty prezidenta.

Zpráva nemocnice by měla být podle něj aktualizovaná předtím, než by došlo k rozhodnutí parlamentu o převedení pravomocí. Nikdo nechce zbavovat prezidenta funkce, jen je nyní potřeba, aby se povolební situace pohnula dál, konstatoval Rakušan.

Povolební vyjednávání

Koalice SPOLU a PirátiSTAN v úterý avizovaly, že hnutí ANO by mohlo mít dva zástupce ve vedení Poslanecké sněmovny. Pokud by byla nominantkou hnutí ANO Jaroslava Jermanová, bylo by pro Rakušana nekomfortní pro ni hlasovat, bude se muset ještě rozhodnout. Dodal, že ale slyšel o více možných nominantech a nominantkách.

Na druhou stranu by případnou politickou dohodu o dvou místech ve vedení sněmovny pro hnutí ANO bylo podle něj asi špatné porušovat. SPD ve vedení sněmovny podle úterního oznámení lídra koalice SPOLU Petra Fialy nebude.

„Já jsem pro zástupce SPD ani KSČM nehlasoval ani v té minulé volbě, tohle pro mě je otázka svědomí,“ uvedl Rakušan s tím, že si myslí, že by zástupci stran, které považuje za extrémní nebo extremistické, neměli mít místo ve vedení sněmovny, kterou reprezentují i navenek.

Podle něj například předseda SPD Tomio Okamura není v souznění s oficiální zahraniční politikou České republiky. „Neumím si úplně představit, jak by on vedl nějakou oficiální delegaci, která směřuje reprezentovat náš český parlament do zahraničí,“ uvedl.