Naděje pro střední Evropu, komplikace pro Turów, hodnotí české volby zahraniční média

„Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše podle všeho utrpělo v českých volbách překvapivou porážku, což vrhá stín na jeho politickou budoucnost. Komunistům a sociálním demokratům, kteří byli součástí Babišovy koaliční vlády, se navíc nepodařilo překonat pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu,“ napsal bruselský server Politico. Výsledek koalice Pirátů a Starostů popisuje Politico jako „velké zklamání“.

Podle francouzského deníku Le Monde čelí Babišovo hnutí úspěchu opozice a nemělo by být schopné sestavit vládu. Ke zvratu by mohlo dojít jen v případě, že by některá z dosud opozičních stran udělala „pochybné povolební ujednání“ a uvolila se spolupracovat s ANO, píše deník. „(Babiš) vyzkoušel úplně všechno, od kampaně proti Bruselu po přátelství s Viktorem Orbánem, ale stejně mu to nepomohlo,“ konstatuje Le Monde.

Podle Le Mondu se po těchto volbách Česká republika opět přikloní k Evropské unii, přesto ale není nic dáno a připomíná, že možný budoucí premiér Petr Fiala odmítá euro. Koaliční partneři také budou muset pracně hledat názorovou shodu na svatby homosexuálů nebo legalizaci konopí, které prosazují Piráti, připomíná deník.