ŽIVĚ: Předvolební debata s lídry z Libereckého kraje

Mezi tématy debaty jsou dopady pandemie covidu-19, ekonomické otázky, ale hlavně doprava – dopravní obslužnost, výstavba dálnic i situace v železniční dopravě, a to nejen v kraji, který jako jediný v Česku nemá ani kilometr elektrizované železniční tratě.

Pozvání do debaty vycházelo z průzkumu volebního potenciálu, který pro Českou televizi provedly Kantar CZ a Data Collect mezi 19. srpnem a 3. zářím na vzorku tří tisíc lidí. Volební potenciál ukazuje, jaký by mohl být maximální možný zisk politického subjektu, pokud by se k němu přiklonili všichni voliči, kteří ho zvažují. Respondenti mohli uvést více stran, mezi nimiž se teprve rozhodnou. Pozvánku dostali zástupci sedmi stran, hnutí a koalic, které se v průzkumu umístily nejvýše.