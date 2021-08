Maláčová a Schillerová se neshodly na navýšení peněz pro sociální služby, růst důchodů si potvrdily

Maláčová na jednání přijížděla s požadavkem navýšení platů zaměstnanců sociálních služeb plošně o tři tisíce. „Tak abychom skutečně v tom složitém systému zajistili, že každý zaměstnanec v sociálních službách slíbenou částku dostane,“ sdělila Maláčová.

Takové zvýšení by pro státní rozpočet znamenalo navíc přes tři miliardy korun. Další 1,5 miliardy Maláčová požadovala na provoz sociálních služeb. S tím Schillerová nesouhlasila. „Já jsem vždy podporovala, aby sociálním službám rostly platy. Vláda musí rozhodnout kompletně,“ zdůvodnila Schillerová.

Růst platů lidí, kteří pracují v sociálních službách, požaduje velká část opozice. „Růst je naprosto opodstatněný, ale měl by být předvídatelný. Tedy že garance minimálního růstu bude o inflaci,“ upozornila první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řekla, že pracovníkům v sociálních službách by platy vzrůst měly. Dodala ale, že je třeba myslet na to, z čeho by stát přídavek zaplatil. „Tím se evidentně ani jedna paní ministryně nezaobírá,“ podotkla.

Pro navýšení je také šéf SPD Tomio Okamura. „V ideálním případě by bylo dobré zvýšit (platy) o více než deset procent. Skutečně platy v sociálních službách, kde pracovnice mají často i mimořádně namáhavou fyzickou práci, jsou podhodnoceny,“ zdůraznil.

Náročnost práce i nutnost dalšího vzdělávání

Že je takové zaměstnání náročné fyzicky i psychicky, potvrzuje Pavla Pourová. Ta pracuje jako koordinátorka přímé péče v Domově pro seniory Chodov. „Jako pečovatelé máme asi vyvinutější cit k lidem, tu práci nemůže dělat každý,“ přiblížila.

Průměrný plat pečovatele v zařízení se pohybuje kolem třiceti tisíc hrubého. „Je to práce, která je spojená s tím, že se zaměstnanec musí neustále vzdělávat. Takže finanční složka je samozřejmě důležitá i pro motivaci na sobě dále pracovat,“ uvedla ředitelka domova Ilona Veselá.