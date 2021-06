Vláda v demisi by se podle Vystrčila měla zdržet zásadních rozhodnutí. Ústava jí to nezakazuje, poukazuje Vondráček

„Ti, co podepsali žádost o hlasování o nedůvěře vládě, této vládě důvěru nikdy nedali. Vždy hlasovali proti důvěře vládě. Jinak je to, že vláda ztratila důvěru i těch, co ji podporovali. Potom je logické, že ti, co vládě nikdy nevěřili, chtějí hlasování zopakovat,“ prohlásil.

Jak dopadne čtvrteční hlasování o nedůvěře vládě, není zatím úplně jasné. Hlasování vyvolaly opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN a k nim se chystají přidat své hlasy také poslanci SPD, není však jasné, co udělají komunisté. Zatím se hovoří o tom, že by kromě hlasování proti vládě mohli například odejít ze sálu.

Z vládních stran zní mimo jiné výtky vůči opozici, že do voleb zbývají čtyři měsíce (včetně dvou prázdninových), a tak je hlasování o nedůvěře již zbytečné. „Nebude to mít velký faktický dopad. Ptám se, pro koho je to dobré. Jsem přesvědčen o tom, že České republice to nic dobrého nepřináší,“ podotkl předseda sněmovny Radek Vondráček.

Na jedné straně si Vondráček myslí, že by bylo lepší, aby měla vláda i nadále důvěru, na druhé straně je přesvědčen, že by případná její ztráta neměla zásadní praktické důsledky – tím spíše, že prezident Miloš Zeman dal najevo, že by pověřil nynější kabinet, aby do voleb dál vládl v demisi. „Je to pro mě vyprázdněné gesto bez nějakého směřování,“ dodal.

Vláda v demisi rovná se vláda bez moci? Vondráček nesouhlasí

Vystrčil připustil, že by eventuelní vyslovení nedůvěry bylo hlavně symbolickým gestem, ale domnívá se, že by mělo mít i reálný dopad na činnost vlády. Domnívá se, že by postoj sněmovny měla vláda zohlednit například při vybírání nového nejvyššího státního zástupce, který by měl v pololetí vystřídat odcházejícího Pavla Zemana.

„To je jedno z citlivých rozhodnutí, které si myslím, že by vláda v demisi – pokud by byla v demisi – dělat neměla. Ten člověk (nejvyšší státní zástupce) je jmenován na dlouhou dobu a není dobře, aby to dělala vláda, která nemá důvěru Poslanecké sněmovny,“ řekl Vystrčil.

Radek Vondráček s tím nesouhlasí. „Nikde není psáno, že se nemají činit určitá personální rozhodnutí. Z hlediska ústavy má vláda stejné pravomoci,“ upozornil. Dodal, že kdyby skutečně platilo, že vláda bez důvěry nemá dělat žádné zásadní kroky, byla by republika například před vznikem nynějšího kabinetu na tři čtvrtě roku ochromena.