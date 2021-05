Pavel Zeman rezignuje na post nejvyššího státního zástupce, cítil tlak ministryně spravedlnosti

„Tlaky jsou poměrně velké. Ne že bych byl někdo, kdo by se bál, ale když věnujete většinu času těmto půtkám, tak si myslím, že je to celkem zbytečné.“

Co Benešová od Zemana žádala, nechtěl specifikovat. Mluvili prý spolu opakovaně, rezignaci jí však předem neavizoval. „Chtěl jsem, aby to bylo trochu překvapení,“ uvedl.

Zeman věří, že státní zastupitelství bude nadále pracovat tak, jako pod jeho vedením. Zmínil zásadu „padni komu padni“. Věří také, že si udrží důvěru veřejnosti. Chtěl by, aby jeho nástupce pocházet také ze státního zastupitelství.

Benešová byla překvapena

Funkci zastává od začátku roku 2011, kdy nahradil Renatu Veseckou. Předtím působil na okresním i krajském státním zastupitelství v Plzni a následně na mezinárodním odboru Nejvyššího státního zastupitelství. V roce 2004 se stal prvním zástupcem ČR u Eurojustu, kde byl nejmladším žalobcem ze všech členských zemí.

Rezignace nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana je pro ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO) překvapením. V prohlášení zaslaném ČTK uvedla, že se o ní dozvěděla v pátek ráno z úřadu vlády. Zemanovo rozhodnutí respektuje. Jméno jeho nástupce sdělí až později i s ohledem na to, že Zeman ve funkci skončí až 30. června.

Benešová minulý týden hovořila v médiích o svém záměru podat na Zemana kárnou žalobu, porušil podle ní zákon svým nedávným vystoupením na tiskové konferenci k případu explozí ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Zemana se v tomto případě zastal premiér Andrej Babiš (ANO). Nejvyšší státní zástupce v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše v případu Čapího hnízda, řízení podle něj bylo zastaveno nezákonně a předčasně.

Pavel Zeman je špičkový právník a profesionál. Děkuji mu za roky práce pro Českou republiku, mimo jiné i za spolupráci v kauze Vrbětice. Přeji mu hodně štěstí v osobním i pracovním životě. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 14, 2021

Bývalá ministryně spravedlnosti, poslankyně hnutí ANO Helena Válková považuje rezignaci Pavla Zemana za moudré rozhodnutí. Těm tlakům – které kolem něho vnímala – se podle ní nedalo dlouhodobě odolávat. „Říkala jsem si, jak dlouho to vydrží.“

Za svou práci se Pavel Zeman podle ní stydět nemusí. I když byly věci, kde se s ním Válková neshodla, například na podobě zákona o nové podobě státních zastupitelství. Jako jeho nástupce by ráda viděla „špičkovou právnickou hvězdu,“ tedy člověka nestranného a odborně velmi zdatného, morálně nezpochybnitelného. Nejpřesvědčivěji bude podle ní působit, když ho nebudou vybírat politici („měli by nyní ustoupit do pozadí“) a státní zastupitelství by mělo samo vygenerovat návrhy těch, kteří se budou o tuto pozici ucházet. Teprve pak by měli přijít politici s jejich hodnocením.

Načasování rezignace Zemana považuje prezident Unie státních zástupců Jan Lata s ohledem na nestabilní společenskou a politickou situaci za nešťastné. „Předpokládám, že žádná rizika nenastanou a státní zástupci budou plnit své povinnosti,“ řekl, ale připomněl tlak Benešové. Se Zemanovou érou podle Laty zůstane spojeno posílení důvěryhodnosti i sebevědomí státního zastupitelství.

Většina opozice připisuje rezignaci žalobce Zemana tlaku Benešové

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman čelil podle opozičních politiků tlaku vlády a především ministryně spravedlnosti Marie Benešové . Piráti vyzvali Benešovou, aby jmenování nového nejvyššího státního zástupce nechala příští vládě po říjnových sněmovních volbách. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) poděkoval Zemanovi za roky práce pro ČR.

Předseda ODS Petr Fiala sdělil, že Zeman byl dlouho trnem v oku vládnoucí garnitury. „Vzpomeňme jen na připravovanou kárnou žalobu ministryně Benešové, která na něj dlouhodobě vyvíjela tlak,“ uvedl. Nyní považuje za důležité ochránit nezávislost státního zastupitelství. „Aby do budoucna zůstala zachována nestrannost trestních řízení a ochrana veřejného zájmu,“ dodal.