Zemanova nástupce v čele žalobců by měla vybrat až nová vláda, zní z opozice

Benešová řekla, že pokud Zeman vznese tak vážné tvrzení, měl by to konkretizovat. „Nikdy jsem státním zástupcům nezasahovala do kauz. Je to závažné obvinění, laciné. Očekávala jsem, že jestliže podá rezignaci, tak řekne trošku něco jiného,“ uvedla.

Bradáčová: Tlaku se nemá ustupovat

Načasování rezignace nejvyššího státního zástupce považuje prezident Unie státních zástupců Jan Lata s odhledem na nestabilní společenskou a politickou situaci za nešťastné. Se Zemanovou érou podle Laty zůstane spojeno posílení důvěryhodnosti i sebevědomí státního zastupitelství.

Osmačtyřicetiletý Zeman funkci zastává od začátku roku 2011, kdy nahradil Renatu Veseckou. Předtím působil na okresním i krajském státním zastupitelství v Plzni a následně na mezinárodním odboru Nejvyššího státního zastupitelství. V roce 2004 se stal prvním zástupcem ČR u Eurojustu, kde byl nejmladším zástupcem ze všech členských zemí.

Podle pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové se Zeman výrazně zasloužil o emancipovanou a profesionální veřejnou žalobu v České republice. „Rezignaci pana nejvyššího státního zástupce beru na vědomí, avšak považuji za nutné dodat, že tlaku se nemá ustupovat,“ uvedla Bradáčová.

Podle většiny opozice byl Zeman pod tlakem ze strany Benešové

Podle části politické opozice čelil Pavel Zeman tlaku vlády a především ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Někteří politici také Benešovou vyzvali, aby jmenování nového nejvyššího státního zástupce nechala příští vládě po říjnových sněmovních volbách. Ta však již uvedla, že chce vládě navrhnout nástupce Zemana co nejdříve. Neměl by jím však být současný, ani minulý politik.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš považuje za nutné Zemanovi poděkovat za práci. „Oceňujeme především, že se pod ním státní zástupci zaměřili na důležité kauzy a nebáli se jít ani po ‚velkých rybách‘,“ uvedl. Pro Zemana podle něj nemohlo být snadné působit pod Benešovou. „Na pana Zemana často útočila skrz média a dlouhodobě hledala záminku pro jeho odvolání, což považujeme za nepřijatelné,“ uvedl.

Předseda ODS Petr Fiala sdělil, že Zeman byl dlouho trnem v oku vládnoucí garnitury. „Vzpomeňme jen na připravovanou kárnou žalobu ministryně Benešové, která na něj dlouhodobě vyvíjela tlak,“ uvedl. Nyní považuje za důležité ochránit nezávislost státního zastupitelství. „Aby do budoucna zůstala zachována nestrannost trestních řízení a ochrana veřejného zájmu,“ dodal.

Šéf lidovců Marian Jurečka napsal, že pracovat pod stále se stupňujícím tlakem, bez důvěry a podpory nelze v žádné profesi. „Ministryně Benešová v posledních týdnech šla za hranu a házela klacky pod nohy nejvyššímu státnímu zástupci. Lidsky rozumím Pavlu Zemanovi, že se pro tento krok rozhodl, děkuji za jeho práci,“ uvedl.

Také šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová hovoří o nebývalém tlaku na Zemana ze strany Benešové. „Evidentně nepřekážel jen paní Benešové, ale i premiérovi Babišovi kvůli vyšetřování, kterému čelí,“ sdělila Adamová. Zeman v prosinci 2019 po přezkumu obnovil Babišovo stíhání v případu Čapího hnízda.

I předseda STAN Vít Rakušan míní, že Zeman viditelně čelil obrovskému tlaku vládních politiků. „Rezignaci nejvyššího státní zástupce v době, kdy řešíme největší diplomatickou roztržku s Ruskem a do finále se blíží i kauza Čapí hnízdo, ve které hlavní roli hraje premiér, považujeme za vynucenou, a hlavně politicky motivovanou.“

Komunisté rezignaci uvítali

Rezignaci naopak přivítal šéf KSČM Vojtěch Filip. „Myslím, že to je dobře. Byl jsem výrazně nespokojen, že za dobu svého působení nechal promlčet řadu zločinů privatizace,“ uvedl.

Šéf SPD Tomio Okamura napsal, že Zemanův krok lze těžko komentovat. „Protože v tomto okamžiku neznáme důvody. Budeme se o to určitě zajímat, proč rezignoval,“ uvedl.

Vláda práci šéfa státních zástupců oceňuje

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš sdělil, že není schopen vyhodnotit, jak významnou roli v odchodu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana hrál jeho vztah s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. Respektuje Zemanovo rozhodnutí odejít ke konci června ve funkci, za jeho dlouholetou práci mu děkuje a do budoucna mu přeje hodně úspěchů.

Šéf vládní ČSSD Jan Hamáček uvedl, že Zeman je špičkový právník a profesionál. „Děkuji mu za roky práce pro ČR, mimo jiné i za spolupráci v kauze Vrbětice. Přeji mu hodně štěstí v osobním i pracovním životě,“ napsal.

Pražský hrad Zemanovo rozhodnutí odejít z funkce ke konci června nyní komentovat nebude, sdělil mluvčí Jiří Ovčáček.