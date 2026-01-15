Hosté Událostí, komentářů hodnotili programové prohlášení vlády

Programové prohlášení vlády i průběh druhého dne sněmovní schůze o důvěře vládě Andreje Babiše (ANO) byla témata diskuze Událostí, komentářů. „Programové prohlášení má v sobě vše podstatné,“ myslí si místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) naopak řekl, že programové prohlášení obsahuje vnitřní rozpory. Šéf KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že je v prohlášení slibováno „všem všechno“, ale není jasné, kde na to vláda vezme. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) reagoval, že příjmy vyplývají například z boje se šedou ekonomikou nebo nastartování ekonomického růstu. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.
V druhé polovině pořadu diskutovali šéfredaktor webu Seznam Zprávy Robert Čásenský, hlavní komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová, šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka a šéfkomentátor Deníku.cz Martin Komárek.
