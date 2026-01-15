Hosté Událostí, komentářů hodnotili programové prohlášení vlády


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
61 minut
Události, komentáře: Druhý den sněmovního hlasování o důvěře vládě
Zdroj: ČT24

Programové prohlášení vlády i průběh druhého dne sněmovní schůze o důvěře vládě Andreje Babiše (ANO) byla témata diskuze Událostí, komentářů. „Programové prohlášení má v sobě vše podstatné,“ myslí si místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) naopak řekl, že programové prohlášení obsahuje vnitřní rozpory. Šéf KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že je v prohlášení slibováno „všem všechno“, ale není jasné, kde na to vláda vezme. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) reagoval, že příjmy vyplývají například z boje se šedou ekonomikou nebo nastartování ekonomického růstu. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.

V druhé polovině pořadu diskutovali šéfredaktor webu Seznam Zprávy Robert Čásenský, hlavní komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová, šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka a šéfkomentátor Deníku.cz Martin Komárek.

Sněmovna druhým dnem jednala o důvěře vládě
Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher hovoří k ministrům na první řádné schůzi sněmovny v roce 2026 (13. ledna 2026)

Výběr redakce

Posádka mise Crew-11 se vrátila z ISS kvůli zdraví jednoho z astronautů

ŽivěPosádka mise Crew-11 se vrátila z ISS kvůli zdraví jednoho z astronautů

08:18Aktualizovánopřed 10 mminutami
Írán tvrdí, že nepopraví mladého demonstranta

Írán tvrdí, že nepopraví mladého demonstranta

06:29Aktualizovánopřed 56 mminutami
Trump obvinil Ukrajinu, že brzdí mírovou dohodu

Trump obvinil Ukrajinu, že brzdí mírovou dohodu

03:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vrátí se inverze, v neděli má silně foukat

Vrátí se inverze, v neděli má silně foukat

před 1 hhodinou
Kaple v Bečově se zbavuje lešení, o Velikonocích přivítá návštěvníky

Kaple v Bečově se zbavuje lešení, o Velikonocích přivítá návštěvníky

před 2 hhodinami
Sněmovna třetím dnem jedná o vyslovení důvěry Babišově vládě

ŽivěSněmovna třetím dnem jedná o vyslovení důvěry Babišově vládě

před 4 hhodinami
Trump jednal s prozatímní venezuelskou prezidentkou Rodríguezovou

Trump jednal s prozatímní venezuelskou prezidentkou Rodríguezovou

01:09Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Zelenskyj se rozhodl kvůli ruským útokům vyhlásit stav nouze v energetice

Zelenskyj se rozhodl kvůli ruským útokům vyhlásit stav nouze v energetice

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Hosté Událostí, komentářů hodnotili programové prohlášení vlády

Programové prohlášení vlády i průběh druhého dne sněmovní schůze o důvěře vládě Andreje Babiše (ANO) byla témata diskuze Událostí, komentářů. „Programové prohlášení má v sobě vše podstatné,“ myslí si místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) naopak řekl, že programové prohlášení obsahuje vnitřní rozpory. Šéf KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že je v prohlášení slibováno „všem všechno“, ale není jasné, kde na to vláda vezme. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) reagoval, že příjmy vyplývají například z boje se šedou ekonomikou nebo nastartování ekonomického růstu. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.
před 1 hhodinou

Vrátí se inverze, v neděli má silně foukat

V příštích dnech se do Česka vrátí inverzní ráz počasí. O víkendu se objeví mlhy, často i mrznoucí. Slunce se ukáže spíše jen na horách, v neděli se místy vyjasní i v nížinách. Nejvyšší teploty vystoupí lehce nad nulu. Postupně zesílí vítr, který v nárazech dosáhne během neděle rychlosti až 70 kilometrů v hodině, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 1 hhodinou

Kaple v Bečově se zbavuje lešení, o Velikonocích přivítá návštěvníky

Víc než šest století stará kaple v Bečově nad Teplou bude znovu přístupná veřejnosti. Právě v ní objevili v roce 1985 kriminalisté pod podlahou zakopaný jeden z největších pokladů Česka – relikviář svatého Maura. Uplynulé dva roky zde pracovali restaurátoři. V klenbě odhalili malbu svatého Matouše. Řešili také, jak se vypořádat s vlhkostí, která vnikala do zdí, či s narušenou statikou stropu. Zatímco lešení zmizí už zítra, malby si návštěvníci prohlédnou až o Velikonocích. Do té doby zůstane kaple nepřístupná.
před 2 hhodinami

Zápisy do prvních tříd letos přinášejí změny. Na co se připravit?

Tento týden začínají zápisy do prvních tříd základních škol, které mají trvat do poloviny února. Konkrétní termín si ale stanovují školy samy, většinou to bývají dva dny. Kromě posunutí termínu zápisu se letos také zpřísňují pravidla pro udělení odkladu povinné školní docházky. K zápisům by mohlo letos přijít kolem 140 500 dětí, vyplývá z odhadu ministerstva školství. Bylo by to méně než loni.
před 3 hhodinami

ŽivěSněmovna třetím dnem jedná o vyslovení důvěry Babišově vládě

Sněmovna se ve čtvrtek třetím dnem zabývá žádostí o vyslovení důvěry kabinetu Andreje Babiše (ANO), který tvoří i SPD a Motoristé. Diskuze trvala od úterý do středy dohromady asi devatenáct hodin čistého času. Ve středu většinou vystupovali opoziční poslanci, kteří před novou vládou varovali a kritizovali ji. Do rozpravy bylo na konci středečního jednání přihlášeno ještě přes dvacet zákonodárců. K samotnému hlasování by mohlo dojít v průběhu čtvrtka.
před 4 hhodinami

Sněmovna druhým dnem jednala o důvěře vládě

Sněmovna opět přerušila debatu o vyslovení důvěry vládě, kterou zahájila v úterý odpoledne. K hlasování se dolní komora dostane nejspíše ve čtvrtek. Diskuse včetně vystoupení členů vlády trvala zatím 19 hodin. V úvodu středečního jednání hovořili zástupci opozice s přednostním právem, kteří před novým kabinetem varovali. Po jedenácté hodině dopoledne sněmovna zahájila obecnou rozpravu, během níž další opoziční zákonodárci pokračovali v kritice vlády.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Na východě Česka se může tvořit ledovka, varují meteorologové

Ve východní polovině Česka hrozí od středečního odpoledne při mrznoucím dešti ledovka. Zejména v částech Pardubického a Olomouckého kraje se může tvořit i ve čtvrtek dopoledne. Vyplývá to z aktualizované výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Při ledovce je podle meteorologů potřeba počítat s problémy v dopravě, opatrní by měli být také chodci.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Předávali si mě jako ošatku, popsal muž záchranu z jeskyně

Jedno špatné došlápnutí v jeskyni Svážná studna v Moravském krasu o víkendu stačilo k tomu, že si zkušený speleolog a také dobrovolný hasič Václav Adamec vyzkoušel fungování záchranného systému z druhé strany. Vysvobodit se ho se zlomenou holení v neděli podařilo po více než dvaceti hodinách. Adamec se nyní zotavuje a o zkušenosti vypráví: „Ani na chvíli nešla úvaha, že bych se nahoru nedostal.“
před 13 hhodinami
Načítání...