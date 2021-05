Antigenní testy pro školy jsou ohroženy, říká Baxa. Výpadek pokryjí zásoby státních rezerv, reaguje Rais

Poslanec Karel Rais (ANO) by byl pro, aby se školy otevřely více, vítá ale alespoň současné rozvolnění. „Samozřejmě průmysl má větší sílu, ale je to o strategii, kterou by vláda měla mít, a v rámci té bych upřednostňoval školství, myslím si ale, že se jde správným směrem,“ hodnotí současné rozvolňování. Omezil by například rozvolňování ve sportu a na jeho úkor by pustil do škol více studentů.

Rotační výuku považuje Rais za prospěšnou, i když uznává, že odpoledne je stejně vysoká pravděpodobnost, že se děti z různých tříd potkají.

„Česko má nejdéle zavřené školy v Evropě, to rozvolňování je strašně pomalé,“ říká Martin Baxa (ODS). Uvádí, že byl vždy pro, aby se školáci do lavic vrátili za podmínek testování co nejdřív. Současné výsledky testů pak podle něj ukazují, že nejsou příliš velké riziko.

Další plán otevírání škol od 3. května přijde Baxovi nedostatečný. „Když se ve školách testuje, když je část učitelů naočkovaná, a kdy platí povinnost nosit roušky a respirátory, tak by se mohlo otevírat rychleji,“ myslí si Baxa.

Distanční výuka podle něj nemůže plně nahradit tu prezenční, část dětí také zůstává například kvůli nedostatečnému technickému vybavení od distanční výuky odtržena, což je podle něj příliš velký dopad.

Poslanec Rais upozorňuje na to, že podle něj data hygieniků ukazovala školy jako třetí největší ohnisko šíření epidemie. „Zas tak ideální to nebylo, po bitvě je každý generál,“ dodal Rais. Správná doba pro otevření škol je dle něj až nyní – především díky větší proočkovanosti a dodávkám vakcín.