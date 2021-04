Česko zatím nezískalo širokou podporu od spojenců, soudí bývalý premiér Sobotka

přehrát video Bývalý premiér Bohuslav Sobotka v pořadu OVM

Sobotkovi vadí, že zatím nedošlo k tak viditelné a široké podpoře Česka jako v roce 2018 u Velké Británie, kdy po kauze Skripal bylo vyhoštěno celkově 120 až 130 ruských diplomatů. Za vinu to klade vicepremiérovi a předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi, že nedokázal spojencům srozumitelně vysvětlit, co od nich požadujeme a potřebujeme. K vyhoštění ruských diplomatů dosud přistoupily jen Slovensko a tři pobaltské státy. Sobotka však ocenil podpůrné prohlášení Evropské komise, Evropského parlamentu i NATO. Pro Česko by mělo být prioritou, aby získalo širokou podporu členských zemí. Do tohoto úsilí by se měl zapojit nejen ministr zahraničí, ale i premiér a prezident, dodal. Babišův výrok – za který se druhý den premiér omluvil – pak podle něho vedl k relativizaci a bagatelizaci celého incidentu. Poskytl tím ruským médiím argument, že se nic tolik vážného nestalo, dodal.

Fakta Česko-ruská krize Česko-ruská krize Premiér Andrej Babiš 17. dubna oznámil, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření na zapojení příslušníků ruské tajné služby GRU do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích z roku 2014.

Česko vyhostilo osmnáct pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb.

Policie oznámila, že pátrá po dvou mužích s ruskými pasy. Dle fotografií i jmen z pasů jde o stejné muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala z roku 2018.

Ruské ministerstvo zahraničí zareagovalo na obvinění a vyhostilo dvacet zaměstnanců české ambasády, z toho šestnáct diplomatů.

Nový ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek se 21. dubna sešel s ruským velvyslancem v ČR a oznámil mu, že Rusko má umožnit návrat všech 20 vyhoštěných českých diplomatů na velvyslanectví v Moskvě. Pokud tak neučiní, budou z ruské ambasády v Praze vyhoštění další lidé.

Kulhánek po vypršení ultimáta 22. dubna oznámil, že Česko zastropuje počet diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze podle současného stavu na české ambasádě v Moskvě. Rusko má na stažení pracovníků čas do konce května. Ruská diplomacie reagovala tvrzením, že „se Česko vydalo cestou ničení vztahů s Ruskem“.

Nedělní vyjádření prezidenta republiky Zemana, že stále existují dvě rovnocenné vyšetřovací verze příčin výbuchu (původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem, a nová, že se jednalo o akci cizí rozvědky) podle bývalého premiéra podlamuje české diplomatické úsilí. „Relativizuje to (dosavadní) sdělení českých představitelů v EU a v NATO. Spojenci se budou ptát, jak to vlastně je,“ řekl Sobotka. Podle něj to bude vypadat, že jsme zahraniční představitele požádali o vyjádření k jedné vyšetřovací verzi a nezmínili druhou. Prezidentův výrok tak nahrává ruskému odmítavému postoji, soudí bývalý politik, za jehož vlády došlo k výbuchu ve Vrběticích (2014). On sám jako premiér nedostal informace, že by exploze mohla být způsobena zásahem cizího státu. Tato verze se začala vyšetřovat až po kauze Skripal, kde byla identifikována účast dvou ruských agentů, kteří přijeli i do Česka. Bývalý premiér uvedl, že podle veřejně dostupných informací mu připadá varianta ruského zásahu jako pravděpodobná. Konkrétní důkazy jsou na policii, státním zastupitelství a Bezpečnostní informační službě (BIS).

V pořadu se hovořilo i o tom, že BIS již mnoho let upozorňuje, že v Česku působí ruští zpravodajští důstojnící pod diplomatickým krytím. Sobotka řekl, že v minulosti nebyl konkrétní důvod, proč se zamyslet nad počtem diplomatů. „Byla by to reakce bez příčiny.“ Ani bezpečnostní služby tehdy nic takového nenavrhovaly. Žádná adresná zjištění – na rozdíl od současné kauzy Vrbětice – nebyla k dispozici. Na zmínku moderátora pořadu Václava Moravce, že se mluví o možném nejmenování šéfa BIS Michala Koudelky na další období nebo o odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, Sobotka uvedl, že personální hrátky by zpochybnily vyšetřování trestních kauz, které běží a musí být pod veřejnou kontrolou. Bývalý premiér řekl, že prezidentova nechuť ke Koudelkovi (v neděli oznámil, že zatím nevidí důvod, proč ho povýšit na generála) tu byla od samého nástupu Koudelky do funkce v srpnu 2016 a jeho zaměřením na ruskou činnost na českém území. Personální změny by u kauzy Vrbětice mohly vést k zahrání věci do autu a k rozplizlosti, jak to nakonec vlastně bylo, míní Sobotka. Dodal, že si jeho nástupce Babiš nechá zasahovat prezidetem do své vládní agendy. Kabinet by se podle něho měl zabývat i tím, že ekonomický poradce prezidenta Martin Nejedlý má diplomatický pas.