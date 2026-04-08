Bývalý starosta Řeporyjí Novotný se znovu stal členem ODS


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný se znovu stal členem ODS, napsal na síti X. Loni Novotný pozastavil členství a rezignoval na post starosty kvůli odsouzení za výtržnictví a další činy. V diskusi se sledujícími ve středu Novotný zároveň uvedl, že pokud ho členové strany podpoří, povede v komunálních volbách v Řeporyjích kandidátku ODS. Volby do obecních zastupitelstev se konají na podzim.

Členství ve straně Novotný pozastavil loni v květnu po odsouzení ke třem měsícům vězení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Původně podmíněný trest soud Novotnému přeměnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Do vězení nastoupil vloni v červenci, na svobodu se dostal na začátku října. Přihlášku do ODS podal letos v lednu.

„Dovoluji si vás informovat, že krátce po 17:00 se stal opět členem Občanské demokratické strany jeden ztracený syn,“ uvedl Novotný na sociální síti.

Novotný před nástupem do vězení rezignoval na funkci starosty Řeporyjí, kterou zastával od roku 2018. Nahradil ho dosavadní místostarosta David Roznětinský (TOP 09). Mandát zastupitele si Novotný ponechal. Později neuspěl se žalobou proti rozhodnutí magistrátu, kterým jeho mandát zastupitele městské části zrušil kvůli pravomocnému odsouzení za úmyslný trestný čin.

Městská část Praha-Řeporyje je jednou z 57 městských částí hlavního města. Leží na jihozápadním okraji Prahy a uvádí, že v ní trvale žije přes 5,6 tisíce obyvatel.

Bývalý starosta Řeporyjí Novotný je opět na svobodě
Pavel Novotný před libereckou věznicí

Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny paliv ve čtvrtek oproti středě mírně klesnou, rozhodlo ministerstvo financí. Litr nafty bude nejvýše za 49,40 koruny, benzinu za 43,05 koruny. Současný limit je 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne. Čerpací stanice se zavedení stropu přizpůsobují. Platí rovněž limit na marže obchodníků s palivy.
VideoPrezident se sešel s romskými koordinátory

Dvě desítky romských komunitních pracovníků a lídrů přijal ve středu na Hradě prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Slavnostní setkání se konalo při příležitosti Mezinárodního dne Romů. Pavel ocenil jejich práci, Romové v Česku tvoří podle hlavy státu nezanedbatelnou skupinu a jejich plná integrace je předpokladem k úspěchu celé společnosti. Na setkání dorazili Romové z různých míst Česka, přijeli zástupci původních českých Romů i olašských Romů a Sintů. Po oficiálním přivítání a krátkých vyjádřeních následovalo pořízení společné fotografie a také neformální osobní setkání. Pro romské návštěvnice a návštěvníky byla připravena i prohlídka hradních prostor. Mezinárodní den Romů se slaví od roku 1990. Připomíná první mezinárodní romský kongres, který se konal 8. dubna 1971 nedaleko Londýna.
Vládní opatření proti cenám paliv jsou drahá a neefektivní, myslí si Kalousek

Nárůst cen kvůli konfliktu na Blízkém východě teprve začíná, domnívá se bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Víc než energie a paliva ho však trápí cena hnojiv, která podle něj ovlivní začínající jarní práce. Proto očekává, že kvůli aktuální krizi budou potraviny za rok dražší. Kalousek byl hostem pořadu Interview ČT24, moderovaném Jiřím Václavkem, kde se vyjádřil také k možné konsolidaci státního rozpočtu a sporu prezidenta s vládou ohledně zastupování na summitu NATO.
Pětina Čechů vyhazuje prošlé léky do koše. Vracet by je měli do lékáren

Spotřeba léků v Česku roste. Lékárníci ročně vydají přes 260 milionů balení. Ta, která projdou nebo je pacienti nevyužijí, se musí zlikvidovat ve spalovnách. Každoročně tam skončí zhruba tisíc tun. Přestože většina Čechů ví, že by měli léky vracet do lékáren, pětina je vyhazuje do běžného odpadu.
Pavel hodlá stát v čele české delegace na summit NATO, sdělil Hrad Babišovi

Prezident Petr Pavel hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát počátkem července v čele české delegace na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Napsal to ve středu v dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který na webu zveřejnil Pražský hrad. Pavel odkázal na ústavní kompetenci prezidenta zastupovat stát navenek, ale i na dlouhodobé zvyklosti. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
V dalším kojeneckém mléku našel úřad nebezpečný toxin

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo nadlimitní množství toxinu cereulid, zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Jde již o třetí nález této nebezpečné látky od začátku roku, kdy inspekce spustila cílenou plošnou kontrolu kojeneckých sušených mlék. SZPI doporučuje všem, aby danou šarži potraviny dětem nedávali.
Mnohdy už rozkvetlé ovocné stromy ohrozí od pátku do neděle mráz

Ovocné stromy, z nichž mnohé jsou v nížinách již několik dnů v plném květu a ve středních polohách mohou rozkvétat, ohrozí mráz – především v pátek ráno, ale také v sobotu a v neděli. Na jižní Moravě, kde kvetou meruňky a broskve a rozkvétají třešně, očekávají meteorologové teploty kolem nuly. Výrazněji pod nulou může být na Vysočině, v Beskydech či na Šumpersku, uvedli odborníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, kteří spravují Agrorisk.
