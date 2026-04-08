Bývalý starosta Řeporyjí Novotný se znovu stal členem ODS

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný se znovu stal členem ODS, napsal na síti X. Loni Novotný pozastavil členství a rezignoval na post starosty kvůli odsouzení za výtržnictví a další činy. V diskusi se sledujícími ve středu Novotný zároveň uvedl, že pokud ho členové strany podpoří, povede v komunálních volbách v Řeporyjích kandidátku ODS. Volby do obecních zastupitelstev se konají na podzim.
Členství ve straně Novotný pozastavil loni v květnu po odsouzení ke třem měsícům vězení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Původně podmíněný trest soud Novotnému přeměnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Do vězení nastoupil vloni v červenci, na svobodu se dostal na začátku října. Přihlášku do ODS podal letos v lednu.
„Dovoluji si vás informovat, že krátce po 17:00 se stal opět členem Občanské demokratické strany jeden ztracený syn,“ uvedl Novotný na sociální síti.
Novotný před nástupem do vězení rezignoval na funkci starosty Řeporyjí, kterou zastával od roku 2018. Nahradil ho dosavadní místostarosta David Roznětinský (TOP 09). Mandát zastupitele si Novotný ponechal. Později neuspěl se žalobou proti rozhodnutí magistrátu, kterým jeho mandát zastupitele městské části zrušil kvůli pravomocnému odsouzení za úmyslný trestný čin.
Městská část Praha-Řeporyje je jednou z 57 městských částí hlavního města. Leží na jihozápadním okraji Prahy a uvádí, že v ní trvale žije přes 5,6 tisíce obyvatel.