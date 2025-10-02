Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek ráno vyšel z věznice v Liberci po odpykání tříměsíčního trestu za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Původně podmíněný trest někdejšímu starostovi za ODS soud letos v květnu přeměnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků.
Bývalý starosta Řeporyjí Novotný je opět na svobodě
Novotný novinářům po propuštění řekl, že nepromarnil ve věznici příležitost dospět. „Dokonce neváhám říci, že proběhla i drobná hluboká sebereflexe,“ řekl.
„To tady vypráví každý, že už se sem nevrátí. Mně to teda bohatě stačilo a musím říct, že ve 44 letech prvotrest opravdu stačil. Jestli napravilo? Hluboce jsem si popřemýšlel hlavně o odpovědnosti k rodině a blízkým a jestli jsem tady dospěl. To ale ukážou až činy nejspíš,“ dodal Novotný.
O předčasné propuštění nežádal, protože nechtěl být nadále v podmínce. Navíc měl pět kázeňských přestupků. „Liberecká věznice je jediná věznice v zemi, kde se dodržují standardy Evropské unie, kde lidé nejsou ponižováni. Je tam vycepovaný personál a není to žádné fešácké vězení. Byl to fakt tvrdý kriminál. Je to proto, aby lidé, co jsou veřejně známí, jako jsem já, kteří budou reflektovat ten pobyt, nemluvili o vězeňství tak, jak vypadá doopravdy. To je fake, ta věznice je skvělá. Přál bych ji každému vězni,“ řekl Novotný.
Bývalý starosta, který pozastavil členství v ODS, v červnu rezignoval na starostenskou funkci. Nahradil ho dosavadní místostarosta David Roznětinský (TOP 09). Novotný se politice se věnoval i ve vězení. „Snažil jsem se hlavně spoluvězňům vysvětlit, že je potřeba jít volit. A pak jsem se těm rozumnějším pokoušel vysvětlit, že rozumný člověk nevolí extrémisty. A nekrátkozraký člověk nevolí populisty,“ dodal.
Novotný dostal v lednu 2022 tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale soud zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku. Na jednání o přeměně trestu na nepodmíněný soudkyně uvedla, že má muž v evidenci přestupků 17 záznamů, z toho sedm přestupků spáchal ve zkušební době. Bylo mezi nimi urážení výrazy, které soud odmítl zopakovat, přechovávání marihuany i pervitinu nebo záznam o „neměřitelném alkoholu“ v kartě řidiče.