Bývalý starosta Řeporyjí Novotný je opět na svobodě


2. 10. 2025Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek ráno vyšel z věznice v Liberci po odpykání tříměsíčního trestu za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Původně podmíněný trest někdejšímu starostovi za ODS soud letos v květnu přeměnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků.

Novotný novinářům po propuštění řekl, že nepromarnil ve věznici příležitost dospět. „Dokonce neváhám říci, že proběhla i drobná hluboká sebereflexe,“ řekl.

„To tady vypráví každý, že už se sem nevrátí. Mně to teda bohatě stačilo a musím říct, že ve 44 letech prvotrest opravdu stačil. Jestli napravilo? Hluboce jsem si popřemýšlel hlavně o odpovědnosti k rodině a blízkým a jestli jsem tady dospěl. To ale ukážou až činy nejspíš,“ dodal Novotný.

Novotný rezignoval na funkci starosty Řeporyjí
Odstupující starosta Řeporyjí Pavel Novotný a jeho nástupce David Roznětinský

O předčasné propuštění nežádal, protože nechtěl být nadále v podmínce. Navíc měl pět kázeňských přestupků. „Liberecká věznice je jediná věznice v zemi, kde se dodržují standardy Evropské unie, kde lidé nejsou ponižováni. Je tam vycepovaný personál a není to žádné fešácké vězení. Byl to fakt tvrdý kriminál. Je to proto, aby lidé, co jsou veřejně známí, jako jsem já, kteří budou reflektovat ten pobyt, nemluvili o vězeňství tak, jak vypadá doopravdy. To je fake, ta věznice je skvělá. Přál bych ji každému vězni,“ řekl Novotný.

Bývalý starosta, který pozastavil členství v ODS, v červnu rezignoval na starostenskou funkci. Nahradil ho dosavadní místostarosta David Roznětinský (TOP 09). Novotný se politice se věnoval i ve vězení. „Snažil jsem se hlavně spoluvězňům vysvětlit, že je potřeba jít volit. A pak jsem se těm rozumnějším pokoušel vysvětlit, že rozumný člověk nevolí extrémisty. A nekrátkozraký člověk nevolí populisty,“ dodal.

Novotný dostal v lednu 2022 tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale soud zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku. Na jednání o přeměně trestu na nepodmíněný soudkyně uvedla, že má muž v evidenci přestupků 17 záznamů, z toho sedm přestupků spáchal ve zkušební době. Bylo mezi nimi urážení výrazy, které soud odmítl zopakovat, přechovávání marihuany i pervitinu nebo záznam o „neměřitelném alkoholu“ v kartě řidiče.

Starosta Řeporyjí Novotný pozastavil členství v ODS
Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný
Načítání...