Mrazivá rána vydrží do konce týdne, po víkendu se oteplí

Chladná a na mnoha místech i mrazivá rána vydrží v Česku do konce týdne. V pátek bude na horách v Čechách sněžit, přes den teploty vystoupají k deseti stupňům Celsia. O víkendu se budou maximální denní teploty pohybovat kolem patnácti stupňů, v příštím týdnu se oteplí k dvaceti stupňům, vyplývá z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek ráno se teploty pohybovaly od dvou do minus pěti stupňů Celsia, v horských polohách bylo ojediněle kolem minus deseti stupňů. Příčinou takto nízkých teplot a výskytu mrazů je podle meteorologů zejména kombinace přílivu chladného vzduchu, jasná obloha a bezvětrné počasí.
Mrznout bude i v dalších dnech tohoto týdne. Nejchladněji bude podle předpovědi v noci na pátek a v pátek ráno. „Očekávané teploty budou s výjimkou západních Čech, kam již dorazí oblačnost na okluzní frontě, klesat v průměru na minus jeden až minus šest stupňů, a bude se tak pravděpodobně jednat o nejchladnější noc tohoto týdne,“ uvedl ČHMÚ.
V sobotu se budou nejnižší noční teploty pohybovat většinou od tří do minus dvou stupňů Celsia a v neděli se slabší mraz vyskytne ještě na severu a východě území.
Od začátku příštího týdne se oteplí
V pátek se v Čechách od západu místy objeví déšť nebo déšť se sněhem, zpočátku nad pět set metrů nad mořem, během dne bude sněžit nad tisíc metrů. „Mohlo by napadnout do čtyř centimetrů nového sněhu s největší pravděpodobností v Krušných horách,“ informovala meteoroložka ČT Marie Odstrčilová.
Na Moravě se v pátek srážky objeví jen ojediněle. Maximální teploty se dostanou na sedm až jedenáct stupňů Celsia. V sobotu bude během dne postupně místy až jasno s teplotami od dvanácti do šestnácti stupňů, na severovýchodě kolem deseti stupňů. V neděli se o jeden stupeň oteplí. „Nejdříve bude polojasno, ale v Čechách bude přibývat oblačnosti, nicméně pršet by nemělo,“ doplnila Odstrčilová.
„Od počátku příštího týdne již mrazy na našem území pominou, rána budou poměrně teplá a přes den se dočkáme ojediněle až dvaceti stupňů Celsia,“ dodali meteorologové.