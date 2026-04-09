Mrazivá rána vydrží do konce týdne, po víkendu se oteplí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Předpověď počasí (9. 4. 2026)
Zdroj: ČT24

Chladná a na mnoha místech i mrazivá rána vydrží v Česku do konce týdne. V pátek bude na horách v Čechách sněžit, přes den teploty vystoupají k deseti stupňům Celsia. O víkendu se budou maximální denní teploty pohybovat kolem patnácti stupňů, v příštím týdnu se oteplí k dvaceti stupňům, vyplývá z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve čtvrtek ráno se teploty pohybovaly od dvou do minus pěti stupňů Celsia, v horských polohách bylo ojediněle kolem minus deseti stupňů. Příčinou takto nízkých teplot a výskytu mrazů je podle meteorologů zejména kombinace přílivu chladného vzduchu, jasná obloha a bezvětrné počasí.

Mrznout bude i v dalších dnech tohoto týdne. Nejchladněji bude podle předpovědi v noci na pátek a v pátek ráno. „Očekávané teploty budou s výjimkou západních Čech, kam již dorazí oblačnost na okluzní frontě, klesat v průměru na minus jeden až minus šest stupňů, a bude se tak pravděpodobně jednat o nejchladnější noc tohoto týdne,“ uvedl ČHMÚ.

V sobotu se budou nejnižší noční teploty pohybovat většinou od tří do minus dvou stupňů Celsia a v neděli se slabší mraz vyskytne ještě na severu a východě území.

Od začátku příštího týdne se oteplí

V pátek se v Čechách od západu místy objeví déšť nebo déšť se sněhem, zpočátku nad pět set metrů nad mořem, během dne bude sněžit nad tisíc metrů. „Mohlo by napadnout do čtyř centimetrů nového sněhu s největší pravděpodobností v Krušných horách,“ informovala meteoroložka ČT Marie Odstrčilová.

Na Moravě se v pátek srážky objeví jen ojediněle. Maximální teploty se dostanou na sedm až jedenáct stupňů Celsia. V sobotu bude během dne postupně místy až jasno s teplotami od dvanácti do šestnácti stupňů, na severovýchodě kolem deseti stupňů. V neděli se o jeden stupeň oteplí. „Nejdříve bude polojasno, ale v Čechách bude přibývat oblačnosti, nicméně pršet by nemělo,“ doplnila Odstrčilová.

„Od počátku příštího týdne již mrazy na našem území pominou, rána budou poměrně teplá a přes den se dočkáme ojediněle až dvaceti stupňů Celsia,“ dodali meteorologové.

Teplé dny končí, přijde ochlazení
Josef Morávek: Jihlavsko, Kraj Vysočina (23. 3. 2026)

Aktuálně z rubriky Počasí

před 1 hhodinou
před 1 hhodinou

Teplé dny končí, přijde ochlazení

Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden ochladí. V prvních dnech bude maximálně šestnáct stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše čtrnáct stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě výraznější. Maximální denní teploty tam mohou klesnout až na osm stupňů. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Celý týden bude převážně jasno s ojedinělými přeháňkami.
6. 4. 2026

Na Velikonoce přichází jaro. V minulosti byly tropické i mrazivé

Velikonoce jsou díky dvěma svátkům a jednomu dni velikonočních prázdnin obdobím, kdy většina Čechů velmi ostře sleduje počasí. Často se sice nazývají „svátky jara“, ale nejen vzhledem ke svému pohyblivému kalendářnímu ukotvení můžou nabídnout velmi pestré podoby počasí. V letošním roce se zřejmě označení svátků jara naplní, počasí totiž bude opravdu jarní.
3. 4. 2026

Na Velikonoce se oteplí, v neděli až na dvacet stupňů, v pondělí může pršet

Během prodlouženého velikonočního víkendu se v Česku postupně oteplí, v neděli až na víc než dvacet stupňů Celsia, místy se objeví přeháňky. V noci ještě může na některých místech slabě mrznout a na vrcholcích hor sněžit. Na Velikonoční pondělí s tradičním koledováním se mírně ochladí a častěji než v předchozích dnech bude pršet, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
2. 4. 2026

Do středy bude chladno a přeháňky, pak se má vyjasnit a oteplit

V Česku má být v pondělí a v úterý převážně zataženo s přeháňkami, ve vyšších polohách i sněhovými. V noci může mrznout, přes den bude do deseti stupňů Celsia. Od středy se má vyjasnit a postupně oteplit, teplotní maxima se dostanou i přes patnáct stupňů. Srážky se vrátí o víkendu, na horách může opět padat i sníh. O velikonočních svátcích bude převažovat slunečné a teplé počasí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
30. 3. 2026Aktualizováno30. 3. 2026

Blíží se „super El Niño“, predikují experti. Může přinést nejteplejší rok vůbec

Nová měření naznačují, že letos zřejmě převládne teplá fáze teploty oceánské vody, které se říká El Niño. To by mohlo mít závažné dopady na počasí ve velké části světa.
27. 3. 2026

Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí

O víkendu se po chladném pátku zřejmě mírně oteplí až na třináct stupňů Celsia. Objeví se ale přeháňky, a hlavně na horách má v příštích dnech padat i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na východě země může do pátečního rána napadnout na severním návětří hor až třicet centimetrů sněhu.
26. 3. 2026Aktualizováno26. 3. 2026

Do Česka se vrátí vydatné sněžení

Do Česka se v druhé polovině týdne vrátí se změnou počasí i vydatné sněžení. Očekávat ho lze zejména ve vyšších polohách Beskyd a podél česko-slovenské hranice, kde od čtvrtka do pátku může napadnout až dvacet centimetrů sněhu. Vyloučeno není, že by to mohlo být i třicet centimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Dosavadní počasí v zemi sice zatím odpovídalo jaru, řidiči by se podle meteorologů ale neměli nechat sněžením zaskočit.
24. 3. 2026
Načítání...