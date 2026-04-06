Teplé dny končí, přijde ochlazení


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden ochladí. V prvních dnech bude maximálně šestnáct stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše čtrnáct stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě výraznější. Maximální denní teploty tam mohou klesnout až na osm stupňů. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Celý týden bude převážně jasno s ojedinělými přeháňkami.

V neděli se v Česku prudce oteplilo. Zatímco v sobotu ještě nejvyšší denní teploty dosahovaly maximálně hodnot kolem patnácti stupňů, o den později už na několika místech chyběly jen desetiny stupně k dosažení letních 25 stupňů Celsia. Téměř letní teploty se ale podle meteorologů neudrží.

Během pondělí už budou maximální teploty jen dvanáct až šestnáct stupňů a na severovýchodě Čech nejvýše deset stupňů. Zpočátku bude oblačno a v severovýchodní části země se objeví přeháňky, které mohou být v polohách nad 800 metrů nadmořské výšky sněhové. Postupně se ale bude vyjasňovat.

V dalších dnech tohoto týdne už bude většinou jasno či polojasno. Teploty však nestoupnou, budou naopak ještě mírně klesat. V úterý bude podobně jako v pondělí, a to dvanáct až šestnáct stupňů a na severu Čech kolem jedenácti stupňů.

Ilustrační foto

Noci budou mrazivé

Ve středu se ochladí na deset až čtrnáct stupňů. Na severovýchodě bude maximálně osm stupňů a opět se tam mohou objevit i sněhové přeháňky, a to už v polohách nad 500 metrů nad mořem.

Ve čtvrtek bude většinou deset až patnáct stupňů. Na severovýchodě a východě Česka bude jen kolem osmi stupňů a opět se už ve výšce nad 500 metrů nad mořem objeví i sněhové přeháňky. Od pátku pak budou do konce týdne nejvyšší denní teploty mezi devíti až čtrnácti stupni. Dál se budou ojediněle objevovat přeháňky, ale smíšené či sněhové mohou být už jen v nejvyšších polohách nad 1000 metrů nad mořem.

Noci budou tento týden mrazivé. V noci na čtvrtek mohou teploty klesnout až na minus čtyři stupně. Jinak spadnou nejnižší noční teploty maximálně na minus tři stupně.

Ilustrační foto

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoV roce 1991 si Čechoslováci začali zvykat na nové občanské průkazy

Za komunistického režimu byl občanský průkaz víc než jen dokladem totožnosti, jeho novým držitelům se při jejich předávání připomínalo, kdo v zemi vládne. Osobní doklad měl třicet stránek, kdo v něm neměl razítko zaměstnavatele, byl pro tehdejší režim příživník. První větší změnou, zmenšením, prošly takzvané občanky v roce 1985. V dubnu před pětatřiceti lety začala v Československu výměna občanských průkazů. Jejich podoba se pak měnila ještě několikrát, kvůli rozpadu společného státu, vstupu do EU nebo zavedení biometrických údajů.
před 1 hhodinou

Velikonoce ve sněmovně znovu otevřou debatu o zákazu prodeje během svátků

Do sněmovny se znovu vrátí diskuse o zrušení zákazu prodeje o vybraných státních svátcích. K návrhu ODS vláda zaujala neutrální stanovisko. Podporu má předloha třeba u zástupců koaličních Motoristů nebo Hospodářské komory. Naopak odbory jsou proti. Zákaz schválili poslanci v roce 2016. Pro zvedli ruku hlavně sociální demokraté, komunisté, lidovci i část bývalého hnutí Úsvit.
před 2 hhodinami

Invazní pták husice nilská se šíří po Česku

Agresivní pták původem z Afriky – husice nilská – se šíří v Česku. Ornitologové ji pozorují už téměř ve všech regionech s většími rybníky. Druh patří mezi invazní, stát už několik let nařizuje myslivcům odstřel. I přesto její počty nadále rostou.
před 2 hhodinami

Víc peněz na zdravotnictví nebo obranu. Vláda chystá rozpočet na příští rok

Výrazně vyšší dotace do zdravotnictví, přijatelné ceny energií a paliv, rychlejší růst důchodů pro nejstarší penzisty a víc peněz na obranu. To jsou priority, které bude podle premiéra i ministryně financí obsahovat rozpočet na příští rok. Andrej Babiš (ANO) už před dvěma týdny České televizi řekl, že deficit by v roce 2027 mohl být i vyšší než letos. Aktuálně má vláda hospodařit se schodkem tři sta deset miliard korun. První návrh rozpočtu chce ministryně financí Alena Schillerová (ANO) členům vlády předložit v červnu.
před 3 hhodinami

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Ušetřit tisíce korun měsíčně za dojíždění do práce je jeden z argumentů, který teď zvedá poptávku po elektromobilech. Řidiči ale míří kvůli vysokým pořizovacím cenám hlavně do autobazarů, v některých nyní u elektrických aut zaznamenávají nárůst prodejů. Zájem o elektromobilitu roste, ačkoli její rozvoj stát nijak zásadně nepodporuje.
před 12 hhodinami

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

Zásoby plynu v Česku se dál ztenčují. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jsou nádrže naplněné asi ze čtrnácti procent, loni touto dobou tam bylo 25 procent suroviny. Na rozdílu se podepsalo předchozí chladnější počasí a teď už také cena. Plyn je kvůli válce na Blízkém východě výrazně dražší. Obchodníci proto s plněním rezervoárů na další sezonu vyčkávají, přitom v dubnu s tím už obvykle začínají.
před 13 hhodinami

VideoJaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

Příchod jara je ideální dobou pro revize solárních panelů. Technici říkají, že zkontrolovat fotovoltaiku je potřeba hlavně kvůli bezpečnosti, ale také proto, aby fungovala na plný výkon. Rozdíl je přitom mezi servisem a revizí. „Servis děláme kvůli funkčnosti technologie, aby nám co nejlépe fungovala. Elektrorevizi děláme kvůli bezpečnosti a výstupem toho je revizní zpráva. Za nás by se měla provádět jednou za dva roky,“ říká vedoucí technické kontroly a standardizace z ČEZ Prodej Michal Kubín. Kolik za kontrolu lidé zaplatí, se liší – většinou je to mezi pěti až deseti tisíci korunami.
před 18 hhodinami
Načítání...