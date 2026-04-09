„Generál nebe“ František Peřina se narodil před 115 lety

František Peřina patřil k nejúspěšnějším československým stíhačům druhé světové války. Říkalo se mu generál nebe a byl hrozbou pro Luftwaffe při bitvě o Francii i během obrany Velké Británie. Do války vstoupil už jako legenda. V roce 1937 reprezentoval vlast v letecké akrobacii v Curychu. Potkal se tam i s piloty z Francie, se kterými později bojoval bok po boku. „Tohle je důkaz, že jsem sestřelil sedm aeroplánů ve třech dnech, což kromě mě nikdo během té francouzské kampaně nedokázal,“ ukázal v roce 1995 svou medaili Peřina. Narodil se před 115 lety.