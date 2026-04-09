„Generál nebe" František Peřina se narodil před 115 lety


Události: 115. výročí narození československého letce Františka Peřiny
František Peřina patřil k nejúspěšnějším československým stíhačům druhé světové války. Říkalo se mu generál nebe a byl hrozbou pro Luftwaffe při bitvě o Francii i během obrany Velké Británie. Do války vstoupil už jako legenda. V roce 1937 reprezentoval vlast v letecké akrobacii v Curychu. Potkal se tam i s piloty z Francie, se kterými později bojoval bok po boku. „Tohle je důkaz, že jsem sestřelil sedm aeroplánů ve třech dnech, což kromě mě nikdo během té francouzské kampaně nedokázal,“ ukázal v roce 1995 svou medaili Peřina. Narodil se před 115 lety.

„Generál nebe“ František Peřina se narodil před 115 lety

Video„Generál nebe“ František Peřina se narodil před 115 lety

před 48 mminutami
Ve Spojených státech roste nespokojenost s Trumpovou politikou

Na únosech ukrajinských dětí se podílejí i Gazprom a Rosněfť, uvádějí výzkumníci

Trump po schůzce s Ruttem znovu kritizoval členy NATO

Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon

Bývalý starosta Řeporyjí Novotný se znovu stal členem ODS

Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří

Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv

Aktuálně z rubriky Domácí

Mrazivá rána vydrží do konce týdne, po víkendu se oteplí

Chladná a na mnoha místech i mrazivá rána vydrží v Česku do konce týdne. V pátek bude na horách v Čechách sněžit, přes den teploty vystoupají k deseti stupňům Celsia. O víkendu se budou maximální denní teploty pohybovat kolem patnácti stupňů, v příštím týdnu se oteplí k dvaceti stupňům, vyplývá z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Video„Generál nebe“ František Peřina se narodil před 115 lety

František Peřina patřil k nejúspěšnějším československým stíhačům druhé světové války. Říkalo se mu generál nebe a byl hrozbou pro Luftwaffe při bitvě o Francii i během obrany Velké Británie. Do války vstoupil už jako legenda. V roce 1937 reprezentoval vlast v letecké akrobacii v Curychu. Potkal se tam i s piloty z Francie, se kterými později bojoval bok po boku. „Tohle je důkaz, že jsem sestřelil sedm aeroplánů ve třech dnech, což kromě mě nikdo během té francouzské kampaně nedokázal,“ ukázal v roce 1995 svou medaili Peřina. Narodil se před 115 lety.
Ministerstvo průmyslu oznámí kroky k dalšímu provozu stávajících bloků v Dukovanech

Ministerstvo průmyslu a obchodu představí informace k dalšímu provozu stávajících jaderných bloků v Dukovanech. Bloky zprovozněné v 80. letech minulého století mají nyní povolení k provozu do roku 2035, podle úřadu je však možné je provozovat mnohem déle. Měly by se stát doplňkem nových bloků.
Soud podruhé projedná propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě se bude opět zabývat návrhem na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Spis se prvoinstančnímu soudu vrátil z odvolacího soudu v Ústí nad Labem. Navrátil, který si odpykává trest za dvě vraždy, za mřížemi dosud strávil téměř 39 let. Jednání začne v deset hodin dopoledne, v soudní síni se očekává velký zájem médií.
Průměrná sazba hypoték je podle Hypoindexu nejvýše od roku 2024

Průměrná sazba hypoték počátkem dubna výrazně meziměsíčně stoupla o 0,29 bodu na 5,18 procenta, reagovala na dopady konfliktu na Blízkém východě. Je tak nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro osmdesát procent hodnoty nemovitosti.
Bývalý starosta Řeporyjí Novotný se znovu stal členem ODS

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný se znovu stal členem ODS, napsal na síti X. Loni Novotný pozastavil členství a rezignoval na post starosty kvůli odsouzení za výtržnictví a další činy. V diskusi se sledujícími ve středu Novotný zároveň uvedl, že pokud ho členové strany podpoří, povede v komunálních volbách v Řeporyjích kandidátku ODS. Volby do obecních zastupitelstev se konají na podzim.
Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny paliv ve čtvrtek oproti středě mírně klesnou, rozhodlo ministerstvo financí. Litr nafty bude nejvýše za 49,40 koruny, benzinu za 43,05 koruny. Současný limit je 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne. Čerpací stanice se zavedení stropu přizpůsobují. Platí rovněž limit na marže obchodníků s palivy.
VideoPrezident se sešel s romskými koordinátory

Dvě desítky romských komunitních pracovníků a lídrů přijal ve středu na Hradě prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Slavnostní setkání se konalo při příležitosti Mezinárodního dne Romů. Pavel ocenil jejich práci, Romové v Česku tvoří podle hlavy státu nezanedbatelnou skupinu a jejich plná integrace je předpokladem k úspěchu celé společnosti. Na setkání dorazili Romové z různých míst Česka, přijeli zástupci původních českých Romů i olašských Romů a Sintů. Po oficiálním přivítání a krátkých vyjádřeních následovalo pořízení společné fotografie a také neformální osobní setkání. Pro romské návštěvnice a návštěvníky byla připravena i prohlídka hradních prostor. Mezinárodní den Romů se slaví od roku 1990. Připomíná první mezinárodní romský kongres, který se konal 8. dubna 1971 nedaleko Londýna.
