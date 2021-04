Ve volebních průzkumech je důležitý trend, shodují se odborníci. Problémem může být sběr dat bez kontroly

Ředitel PAQ Research Daniel Prokop uvedl, že klesající trend hnutí ANO byl znát už na konci podzimu loňského roku. Podle něj nejde o to, že by koalice Pirátů a STAN byla „nějak výhodná“ nebo že by ODS, KDU-ČSL a TOP 09 ztrácely mnoho procent kvůli vzniku Koalice Spolu. „Když se díváme na trendy Kantaru i dalších agentur, tak ODS za poslední rok výrazně ztratila, naopak Piráti a STAN nabrali. Ten trend není efekt těch koalic tolik, jako efekt proměny podpory stran, které koalice skládají,“ uvedl.

Pokud by ale do voleb nešly ohlášené koalice, ale strany a hnutí by se o přízeň voličů ucházely samostatně, vyhrálo by nyní podle agentur Kantar CZ i Data Collect hnutí ANO. Jeho zisk by byl zhruba 21 až 22,5 procenta. Piráti by skončili na druhém místě a STAN v obou případech na třetím. Naopak ČSSD a lidovci by podle těchto dvou modelů nedosáhli hranice pěti procent pro vstup do sněmovny.