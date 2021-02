Volby probíhaly od vzniku Československa za plentou i před ní. Za první republiky byly povinné

Už tehdy počítal nejvyšší zákon v zemi se zřízením dvoukomorového parlamentu. Prvních pár let Českou republiku řídila ale jen dvousethlavá Poslanecká sněmovna, Senát o 81 členech se k ní přidal až v roce 1996. Zatímco do dolní komory se volí poměrným zastoupením, do senátorského křesla usedne kandidát, který získá většinu hlasů ve svém volebním obvodu. A to buď v prvním nebo druhém kole, které se koná, pokud žádný z kandidátů v prvním kole potřebnou většinu nezíská.

Na změně volebního zákona se shodli Zeman s Klausem

Větší změnou prošel volební systém v době takzvané opoziční smlouvy, kdy vládl sociálnědemokratický kabinet v čele s Milošem Zemanem s podporou občanských demokratů Václava Klause. Volební novela z roku 2000 byla předmětem vzrušených debat, podle tehdejšího prezidenta Havla měla zvýhodňovat větší strany na úkor těch malých. Změnami se tak zabýval Ústavní soud, který většinu námitek uznal.

Ústavní soud do voleb zasáhl také na začátku února letošního roku. Na popud 21 senátorů z různých klubů zrušil část volebního zákona, protože podle něj porušuje rovné volební právo a šance kandidujících subjektů. V některých krajích je totiž potřeba pro zisk mandátu sesbírat násobně víc hlasů než v jiných. Soud současně usnadnil kandidaturu koalicím stran a hnutí. Pětiprocentní klauzule se u nich dosud sčítala na úroveň deseti, patnácti či dvaceti procent, pro příště už k tomu ale docházet nemá.

Podobu hlasování v dalších volbách tak nyní mají v rukou zástupci politických stran, kteří se musí shodnout na úpravě volebního zákona.