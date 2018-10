Od revoluce shora k revoluci zdola aneb Jak Češi zjistili, že už nechtějí být Rakušany

Pokud pomineme cimrmanovskou myšlenku „někdo z Poděbrad“, bylo by nutné cílit již hodně daleko. Habsburkové, resp. Habsbrusko-Lotrinští vládli českým zemím od roku 1526, kdy u Moháče vymřela sotva založená česko-uherská větev Jagellonců.

Hledání náhradního krále by tak mohlo směřovat možná do Polska, kde by snad byli k nalezení vzdálení potomci zdejších králů včetně hlavní jagellonské větve, snad do Ruska, kde si ale panovnickou rodinu před pár měsíci vyvraždili, nebo snad ještě dále. Středověký sňatek dcery Karla IV. Anny s anglickým králem Richardem II. by snad mohl vtáhnout do hry i britský panovnický rod (byť zmíněný pár byl bezdětný a Richardovým nástupcem byl jeho bratranec), ale nic z toho by nedávalo velký smysl.