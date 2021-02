Atentát v Sarajevu Velkou válku zahájil. Co ji ale způsobilo?

Do Trojspolku patřila Itálie, která se vzápětí po vypuknutí války stala neutrální a potom vstoupila na stranu Dohody. Na druhou stranu ke Trojspolku se zase přidalo Turecko, jádrem však bylo Rakousko-Uhersko a Německo. Trojdohodu tvořila Francie, Velká Británie a Rusko. „Upřímně řečeno do války se proti sobě dostaly Rakousko-Uhersko a například Velká Británie. Tedy státy, které spolu neměly už desítky let žádné spory. Stejně tak Rakousko-Uhersko rozhodně nemělo žádné spory s Belgií,“ upozornil také historik.

O vliv na Balkáně bojovalo Rakousko-Uhersko, Německo i Rusko

Existují také teorie, že na válce mělo zájem Rusko, protože mělo tendence proniknout do Evropy skrze myšlenku panslovanství. „Rusko určitě mělo zájem na Balkáně, Srbsko bylo pro něj klíčový bod, proto se tam tak angažovalo,“ potvrdila Hájková. „Rusko nějakým způsobem využívalo slovanskou kartu na Balkáně a ve střední Evropě, ale mělo to své hranice. Viděli v tom tedy spíš nástroj, který by mohl vést k nějaké destabilizaci regionu, k revoluci,“ mírní ale důraz na ruskou roli Šedivý.

Na Balkáně se také střetávaly zájmy Rakouska-Uherska a Německa. „Balkán byl tradičně poslední prostor, kam Rakousko-Uhersko expandovalo po roce 1866, po prohře u Hradce Králové. V posledních dekádách před válkou ovšem pozorujeme velmi razantní nástup Německa, které do tohoto vstupuje jako ekonomicky silnější a navíc průmyslově vyspělý partner. U něho to zase byla spojnice na dráze na Blízký a Střední východ,“ upozornil Šedivý na to, že existují teorie, že Rakousko-Uhersko a Německo urychlily vypuknutí války, protože si se vzájemným napětím na Balkáně moc nevěděly rady.

„Je i spiklenecká teorie, že Františka Ferdinanda zprostředkovaně přes srbské atentátníky nechala zabít německá tajná služba,“ uvedl historik.

Zatímco v politických kruzích už tedy představa otevřeného konfliktu existovala, v myslích lidí byla možnost války spíše vzdálenou představou. „Na velkou válku v lednu 1914 nepomýšleli ani ti největší snílci. A jestliže se v druhé polovině roku 1914 začíná občas někde slovo válka objevovat, nikdo si nepředstavuje, že to bude válka úplně nové kvality. Dosud byla zkušenost, že se války v 19. století odbývaly relativně rychle a relativně odděleně od zázemí. Na takovou válku, jaká měla přijít, nepomýšlel nikdo snad ani ještě v prvních dnech války,“ popsal Šedivý. „Nikdo si nedokázal představit, že by šlo o válku, která bude v předpokoji monarchie,“ doplnil Jiří Rajlich z Vojenského historického ústavu.