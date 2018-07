S posledním carem skoncovali bolševici brutálně. Před sto lety rodinu Mikuláše II. povraždili

Velení armády se v roce 1915 ujal sám car Mikuláš II., který proto opustil hlavní město Petrohrad a odjel do sídla armádního velení na území ruského záboru Polska. Společnost mu tak připisovala osobní zodpovědnost za válečné nezdary.

Na počátku roku 1917 tak byla země téměř na pokraji kolapsu. Jednou z posledních kapek pak bylo uváznutí tisíců zásobovacích vlaků s moukou, uhlím a dřevem, které kvůli počasí nedojely do Petrohradu.

Car dále telegramem přikázal rozpustit parlament, který ale neuposlechl. Také se ještě pokusil vrátit do Petrohradu, vojáci však jeho vlak do města nepustili. Nakonec 15. března (resp. 2. března) abdikoval. O den později jmenoval svým nástupcem bratra Michaela, který ale funkci odmítl.

Provizorní vláda účast Ruska ve válce neukončila, naopak plánovala přípravy na velký útok proti Německu. Vedlo to k další nespokojenosti obyvatel, kteří proto požadovali převzetí moci sověty. Těm se to ale i přes slabost vlády nepovedlo. Jako alternativa ke zdiskreditované vládě tak postupně získávali čím dál větší podporu do té doby spíše okrajoví radikální bolševici.

